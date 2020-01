Jetzt anpacken!

Damit sich die Welt weiterdreht: Thermos stellt mit der TC Bottle Twist eine attraktive Alternative zu Einwegprodukten vor und bringt optisch neuen Schwung ins Thema Nachhaltigkeit. Die Isolier-Trinkflasche wickelt Trendsetter in gold, teal und cool grey und mit dynamischem Style um den Finger. Hier gibt es 12 Stunden heiße und 24 Stunden kalte Getränke.

Mehrweg ist mein Weg! TC Bottle Twist inspiriert zu einem Alltag mit Weitsicht und eignet sich auch als Geschenk für Freunde und Familienmitglieder – mit der 0,75 Liter-Flasche aus unzerbrechlichem, vakuumisoliertem Edelstahl geht´s vorbildlich auf Tour: Absolut dicht und katastrophenfrei macht TC Bottle Twist von morgens bis abends Spaß – egal ob mit Kaffee, Tee oder kohlensäurehaltigen Getränken befüllt.

Wenn das Smartphone klingelt, verschwindet die TC Bottle Twist mit ihrem schlanken Design einfach in der Tasche. Und auch bei Stress bleibt alles ganz entspannt: Mit dem besonderen Grip durch den gedrehten Look haben Thermos-Fans in turbulenten Momenten zuverlässig alles fest im Griff. Beim Öffnen überzeugt die TC Bottle mit einem gummierten Drehverschluss.



TC Bottle Twist ist das angesagte Statement für eine saubere Umwelt und dabei absolut geschmacksneutral und frei von BPA.



Exklusiv erhältlich bei Amazon.

Empf. VK-Preis: € 24,95

Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk und Teebereiter im Test

Frischen Kaffee oder Tee für unterwegs - mit der richtigen Isolier-Trinkflasche ist dies kein Problem. Frischer Kaffee kommt aus der klassischen Filterkaffeemaschine - auch diese sind mittlerweile mit Mahlwerken ausgestattet, die die Kaffeebohnen erst direkt vor dem Brühen mahlen und so für das volle Aroma sorgen. Hier gelangen Sie zu unserem Vergleichstest, in dem wir 10 Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk (von AEG, BEEM, CASO, Gastroback, Kalorik, Klarstein, Melitta, Philips, Princess und Severin) geprüft haben.



Für jeden, der seine Trinkflasche statt mit Kaffee lieber mit frisch aufgebrühtem Tee füllen möchte, eignen sich Teebereiter. Mit diesen lässt sich das volle Aroma aus schwarzem und grünem, aus Kräuter- und Früchtetee herausholen. In unserem Vergleichstest haben wir 8 Modelle von BEEM, CASO, KitchenAid, ProfiCook, Rosenstein & Söhne, Sage, Severin und Trebs geprüft. Lesen Sie hier, welcher Teebereiter den Test für sich entscheiden konnte.

Quelle

Blies Public Relations GmbH