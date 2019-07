Haarschneider Series 5000 von Philips

Undercut, Sidecut, Surfer-Look, Bro Flow oder der klassische Kurzhaarschnitt: Mit der neuen Haarschneider Serie 5000 von Philips kann „Mann“ zu seinem eigenen Friseur werden. Denn dank 28 einstellbarer Schnittlängen ermöglicht sie individuelle Kurzhaar-Looks, einfach und schnell zuhause geschnitten.

„Viele Männer wünschen sich ein Tool für zuhause, das ihnen schnell und einfach den gewünschten Haarlook verpasst. Daher haben wir unsere neue Haarschneider Serie mit einem selbstschärfenden, zweiseitigen Schneideelement ausgestattet, das Haare doppelt so schnell wie einseitige Klingen schneidet“, so Marie-Theres Mai, Junior Marketing Managerin Male Grooming bei Philips.

Der perfekte Look in einem Zug

Einfach am Zoom-Rad drehen, um zwischen Schnittlängen von zwei und 28 Millimetern in präzisen 1-Millimeter-Abständen zu wählen (mit Kammaufsatz). Ohne Kammaufsatz wird es automatisch ein 0,5-Millimeter-Schnitt. Der neue Kammaufsatz kann aber noch mehr: Er vermeidet, dass sich Haare im Haarschneider verfangen. So kann das Haar kontinuierlich und ohne Unterbrechung in einem Zug geschnitten werden. Bei dickerem Haar eignet sich der Turbo-Modus für verbesserte Leistung beim Schneiden.

Der Philips Haarschneider Series 5000 HC5630/15 ist ab jetzt zu einem Preis von 49,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Quelle:

https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190725-philips-haarschneider-series-5000-hc5630-15.html