Haarpflege-Tips von Philips

Den „Frisch vom Friseur“-Haarglanz wünschen sich viele Frauen für jeden Tag. Denn glanzvolles Haar zieht nicht nur die Blicke auf sich, es ist auch ein Zeichen von Gesundheit. Der natürliche Glanz entsteht, wenn das Licht im Haar im richtigen Winkel bricht. Dafür muss die feine Schuppenschicht – die die Haare umgibt – unversehrt sein. Durch starke Temperaturunterschiede, UV-Strahlung, Chlor- und Salzwasser oder Farbbehandlungen kann diese Schicht gerade im Sommer beschädigt werden. Doch nicht dieses Jahr! Philips hat fünf Tipps für glänzende Haare:



Tipp 1: Die richtige Ernährung

Auch hierbei zählen die inneren Werte! B-Vitamine, Zink und Eisen sorgen für eine stabile Haarstruktur und regen die Zellteilung der Haarwurzeln an. Diese Glanz-Garanten finden sich in Fleisch, Fisch und Geflügel, aber auch in Eiern, Käse, Nüssen, Hülsenfrüchten, Soja und Haferflocken.

Tipp 2: Besondere Pflegeprodukte

Durch die Wahl passender Haarpflegeprodukte lässt sich das Haar auch von außen unterstützen. Produkte, die mit Proteinen versetzt sind, umlagern die Haarfasern und kräftigen das Haar. Natürliche Öle und Wachse verstärken die Leuchtkraft der Pigmente und so den Farbbrillanz. Hier gibt es je nach Farbton passende Pflegeprodukte zum Auffrischen des Haarglanzes! Besonders bei starker Sonneneinstrahlung sollte zu Shampoos oder Schutzsprays mit UV-Schutz gegriffen werden.

Tipp 3: Geglättet und glanzvoll

Je glatter die Haare, desto enger liegt die Schuppenschicht an und sorgt so für glänzendes Haar. Hier ist ein Haarglätter eine gute Wahl, um ohnehin glattes Haar auf Hochglanz zu bringen. Wichtig ist nur, vor dem Glätten ein Hitzeschutzspray zu benutzen, um die Haarstruktur vor der Temperatur des Eisens zu schützen. Hier bieten sich Geräte wie der Philips MoistureProtect Haarglätter an. Dieser sorgt dank MoistureProtect Technologie dafür, dass die natürliche Feuchtigkeit der Haare erhalten bleibt. Ein intelligenter Sensor analysiert das Haar 30-mal pro Sekunde und passt die des Haarglätters automatisch an.

Der Philips MoistureProtect Haarglätter HP8372/00 ist zu einem Preis von 89,99 € (UVP) erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Tipp 4: Rundbürste und Haartrockner

Dieser Tipp gilt sowohl für glatte als auch naturgewellte oder gelockte Haare! Für glattes Haar werden die Haare beim Trocknen mit einer Bürste glattgezogen – vom Ansatz bis zu den Spitzen. Bei Naturwellen oder Locken kommt der Diffusor-Aufsatz ins Spiel. Auch hier kann die natürliche Feuchtigkeit des Haares erhalten bleiben: Der Philips MoistureProtect Haartrockner misst – wie beim Haarglätter – während der Benutzung die Temperatur der Haaroberfläche und passt seine eigene an. Für optimalen Glanz die letzten zwei Minuten die Kaltstufe des Haartrockners verwenden.

Der Philips MoistureProtect Haartrockner HP8280/00 ist zu einem Preis von 89,99 € (UVP) erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Tipp 5: Glanz „To Go“ mit Glanzspray

Wenn es mit dem Haarglanz mal ganz schnell gehen muss, kann zu speziellen Glanzsprays gegriffen werden. Diese sorgen als Extra-Finish nach dem Glanz-Styling für künstliches Strahlen und werden in der Anwendung vom Ansatz bis in die Spitzen gesprüht und anschließend gut ausgekämmt.

