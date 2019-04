Geschenke zur Hochzeit

Die diesjährige Hochzeitssaison steht vor der Tür und mit jedem „Ja, ich will“ schreiten zwei Menschen in einen neuen Lebensabschnitt — miteinander. Dazu zählt natürlich auch die Gründung eines gemeinsamen Haushalts. Besonders Brautpaare, die (kulinarische) Genussmomente zu zweit ausschöpfen wollen, wünschen sich Allerlei aus der Küche: So ist bspw. modernes Kochgeschirr (Pfannen, Töpfe und Co.) nach wie vor eines der beliebtesten Geschenke zu Hochzeiten.

Aus diesem Grund hat der Premium-Kochgeschirr-Hersteller Fissler eine Handvoll interessanter Geschenke aus seinem Sortiment empfohlen, die dem Brautpaar seine kulinarische Reise durch das Leben erleichtern können und auch noch viele Jahre nach dem „Ja“-Wort an diesen Moment erinnern. Von klassisch bis exklusiv — mit diesen Geschenken lässt sich wohl jeder Geschmack bedienen:

finecut®: Das Allzweck-Geschenk

Der Fissler finecut® (UVP: 44,99 €) ist ein kleines, viele verschiedene Funktionen in sich einendes Küchenwunder — und das ideale Zubehör zum Grundequipment: Nie mehr Tränen während des Schalotten-/Zwiebelschneidens, kein ödes (Trocken-)Tupfen von Kräutern mehr sowie ein schnelles und leichtes Mixen — und all das, ohne dass man hierzu Strom verbrauchen müsste! Mit dem finecut® lassen sich im Handumdrehen Gemüse, Obst und Nüsse zerkleinern, Kräuter schleudern, Saucen und Suppen mixen oder die Frische von Speisen erhalten. Das Schneidsystem des finecut® ist dabei extrem leicht zu bedienen: Man muss nur mehrmals am entsprechenden Mechanismus ziehen und nach ein paar Sekunden ist die Arbeit auch schon verrichtet worden.

Fissler °SensoRed® crêpe Pfanne: Das clevere Geschenk

Mit der induktionsgeeigneten Fissler °SensoRed® crêpe Pfanne (Ø: 28 Zentimeter; UVP: 109,00 €) lässt sich die ideale Temperatur zum (Aus-)Backen von Crêpes ein jedes Mal sicher abpassen. Die Temperatur-empfindliche Antihaftversiegelung weist durch eine Farbänderung in der Mitte die ideale Temperatur aus. So wird der Teig nie wieder in eine zu kalte oder zu heiße Pfanne gegeben und süße Crêpes, pikante Omeletts und auch krosse Wraps gelingen schon beim ersten Versuch optimal. Dank des extra ebenen Rands lassen sich die Speisen mühelos wenden; der edelstählerne Griff mit Hitzepuffer hält eine maßvolle Grifftemperatur.

Fissler original-profi collection® Topfset: Das Geschenk für‘s Leben

Mit dem aus 5 Teilen bestehenden Fissler original-profi collection® Topfset (UVP: 599,00 €) werden auch anspruchsvollere Brautpaare bestens bedient. Die exzellente Serie hält ein Leben lang – ein ideales Omen für den Start in eine gemeinsame Zukunft. Das Topfset in puristischem Design und mattem Look schließt einen Bratentopf (Ø: 20 Zentimeter), drei Kochtöpfe (Ø: 16, 20 und 24 Zentimeter) sowie eine Stielkasserolle (Ø: 16 Zentimeter, ohne Deckel). Alle Produkte sind “Made in Germany” und bestehen aus qualitativem, robustem Edelstahl. Versehen mit dem induktionsgeeigneten cookstar®-Allherdboden kann das Set über allen Herdarten verwendet werden. Ein weiteres Plus sind die großen Kaltmetallgriffe, die auch während des Kochens nicht heiß werden.

Fissler vitavit® premium Schnellkochtopf: Für eine schnelle und ausgewogene Küche

Mit vielen Funktionen erleichtert der Fissler vitavit® premium Schnellkochtopf (Volumen: 4,5 Liter; UVP: 249,00 €) das Kochen doch erheblich – vor allem, nachdem das Brautpaar wieder im hektischen Arbeitsleben angelangt ist. Denn mit minimalem Arbeits- und Zeiteinsatz lässt sich so eine Vielzahl von Gerichten zaubern; zeitsparend, mineralien- und vitaminschonend sowie — vor allem — lecker! Die Bedienung ist dank cleverer Details wie bspw. einer Ampelanzeige an der Kochkrone sowie einer akustischen und optischen Verriegelungsanzeige kinderleicht. Durch praktisches Zubehör gelingen nicht nur komplette Hauptspeisen, sondern auch Neben- und Nachspeisen/Desserts punktgenau. Und sollte sich irgendwann einmal Nachwuchs einstellen, ist der Schnellkochtopf auch bestens geeignet, um mit ihm ausgewogene Babykost zuzubereiten.

Quelle: https://www.schroederschoembs.com/news/