Fit im Alltag:

Fit und gesund bleiben: gerade in der aktuellen Zeit ist dieser Wunsch besonders bedeutsam. Viele Menschen suchen nach alternativen Trainingsmöglichkeiten für zu Hause, wenn Fitnessstudios geschlossen sind, Yoga- und Sportkurse ausfallen müssen oder Homeoffice und Kinderbetreuung Priorität haben. Beurer bietet Produkte, die für einen aktiven Alltag sorgen und ein individuelles Workout ganz unkompliziert in den eigenen vier Wänden umsetzbar machen.

Volle Power und definierte Muskeln dank EMS-Training

Der perfekte Trainingsbegleiter für zu Hause ist das EM 95 Bluetooth® – EMS homeSTUDIO, ein HighEnd EMS-Muskelstimulationsgerät im Pocket-Format. In Kombination mit der kostenfreien „beurer EMS HomeStudio" App ist professionelles EMS-Training unabhängig vom Fitnessstudio möglich. Der Nutzer kann zwischen den Bereichen „Fitness & Power" und „Relax & Wellbeing" wählen. Insgesamt sind 20 vordefinierte Workouts mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad in der App verfügbar. Zusätzlich lassen sich aus 50 Übungen eigene Workouts nach Belieben erstellen und persönliche Trainingsziele somit leichter erreichen. Die Übungen werden in Videos von einem Virtual Coach angeleitet. Zum Gerät gehören vier Manschetten zur Stimulation der Oberschenkel- und Oberarmmuskulatur sowie acht selbstklebende Gel-Elektroden, die über vier separate Kanäle gesteuert werden. Mit dem praktischen Hosen-/Gürtel-Clip kann das EM 95 Bluetooth® einfach an der Kleidung befestigt werden.

In der App veranschaulichen Grafiken die eigene Leistung, zeigen den Trainingsfortschritt und Optimierungspotentiale auf. Zudem wird die Trainingshäufigkeit über den Kalender getrackt. Die App verfügt außerdem über eine Multi User Funktion und kann von mehreren Benutzern auf demselben Smartphone oder Tablet verwendet werden – besonders praktisch für Familien, WGs oder Teams.

Des Weiteren können Bauchmuskelgürtel eine sinnvolle Ergänzung für das Heimworkout sein. Der EM 37 von Beurer ist optimal geeignet, um die zentralen und seitlichen Bauchmuskeln zu Hause zu trainieren. EM 39 bietet als 2-in-1 Gerät zudem noch die Möglichkeit, die untere Rückenmuskulatur zu stärken. Beide Produkte bestehen aus verschleißfreien Wasserkontakt-Elektroden aus leitendem Carbonmaterial, sodass die Nutzung ganz einfach ohne zusätzliches Kontaktgel möglich ist. Die Bauchmuskelgürtel unterstützen mit je fünf vordefinierten Programmen (22-31 Min.) das reguläre Training und überzeugen mit angenehmem Tagekomfort, einer anschmiegsamen Passform sowie abnehmbarem Bedienelement mit LCD. Für eine sichere Anwendung verfügen EM 37 und EM 39 über einen Countdown-Timer und eine Abschaltautomatik.

Yoga- und Stretchmatte MG 280 für mehr Entspannung zu Hause

Die neue Yoga- und Stretchmatte MG 280 eignet sich perfekt für alle, die mehr Flexibilität, Beweglichkeit und Entspannung in ihren Alltag integrieren möchten. Sie bietet vier verschiedene Programme mit drei Intensitätsstufen zur Massage und Dehnung. Sieben Luftkammern ahmen abgestimmte Yoga- und Stretchübungen nach und passen sich optimal an den Körper an, sodass gezielt die Partien im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich gedehnt werden können. Das Produkt bringt das Yoga-Feeling ins heimische Wohnzimmer und hilft bei der Regeneration nach dem Training. Wärme und Vibrationsmassage sind individuell zuschaltbar und sorgen für volles Wohlbefinden. Die Matte kann zusammengefaltet werden und ist damit einfach zu verstauen.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

EM 95 Bluetooth®: 459,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

EM 37: 64,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

EM 39: 71,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

MG 280: 255,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Quelle

Beurer