Die Kodak Smile-Instantprodukte 

Mit der Kodak Smile Sofortbildkamera und dem Kodak Smile Hosentaschendrucker kommen gleich zwei Kodak-Produktneuheiten nach Deutschland. Die Kodak Smile Sofortbildkamera verbindet ein cooles, modernes Design mit den Features der digitalen Sofortbildtechnologie. Mit nur einem Knopfdruck wird der Moment eingefangen, ausgedruckt und digital gespeichert. Der mobile Kodak Smile Sofortbilddrucker setzt hingegen auf AR (augmented reality, also erweiterte Realität) und Smartphone-Konnektivität. So können Nutzer Videos vom eigenen Smartphone in Fotos einbinden. Wird ein Schnappschuss über den Kodak Smile Sofortbilddrucker ausgedruckt, sind die Videoinformationen im Foto enthalten. Sobald nun das Sofortbild durch ein Smartphone mit der Kodak Smile-App gescannt wird, ist das Video auf dem Smartphone sichtbar. Kurze Videos mit Liebesnachrichten oder lustigen Geschichten transportieren Eindrücke und Gefühle, die das klassische Sofortbild bisher nur erahnen lässt.

„Mit den neuen Kodak Smile Sofortbildprodukten verbinden wir die Freude am ausgedruckten Sofortbild mit den digitalen Möglichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben“, sagt Joel Satin, Vizepräsident der Global Brand Licensing-Abteilung der Eastman Kodak Company. „Beide Produkte überzeugen durch eine einfache Bedienung, Spaß bei der Nutzung und innovative Features zu einem günstigen Einstiegspreis. Mit dem Kodak Smile Sofortbilddrucker nutzen wir die neuen Möglichkeiten der AR-Technologie und erweitern das Foto mit interaktiven Elementen aus dem Bewegtbild.“

Die Kodak Smile Sofortbildkamera und der Kodak Smile Sofortbilddrucker sind zu einen Preis von jeweils 119,99 € (UVP) ab jetzt im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier und hier).

Quelle: http://www.kodakphotoplus.com/ bzw. Skyrocket Communication