Die Haustür im Blick – weltweit

Glücklich im Hotel angelangt, werden nur noch schnell die Taschen ausgepackt, bevor man sich endlich ans Sightseeing machen kann! Doch, Moment: Was ist das? Der Schlüssel zum Haus! Dieser sollte doch vor der Abreise noch an den Nachbarn heraausgegeben werden, wollte er sich doch lieberweise um den Garten und die Post kümmern. Was soll man also nun anstellen? Hier hätte sich wohl eine der smarten Türsprechanlagen von Elcom empfohlen: Mit einer solchen lässt sich nicht nur das Anwesen schützen, sondern zur Not auch Türen öffnen können — unabhängig davon, durch welches Land man im jeweiligen Zeitpunkt reist.

Der Gruß an der Tür – auch wenn niemand zu Hause ist

Dank des Access Gate als Zusatz zu einer Elcom-Türsprechanlage lässt sich jede Türkommunikation jetzt auch per Smartphone und/oder Tablet Computer abwickeln: So werden schließlich sämtliche Funktionen bequem per App an das mobile Gerät weitergetragen. Man muss bspw. keinen Gedanken mehr daran verschwenden, dass das bestellte Paket nicht mehr vor der Abreise erschienen ist. Denn mit dem Access Gate kann man dem Paketboten kurzerhand mitteilen, an welcher Stelle das Paket abgelegt werden kann – per Audio und/oder Video!

Ob man nun verreist, im Büro, in der Universität oder im Studio ist – man kann jederzeit kontrollieren, wer an der Tür steht und mit dieser Person Kontakt herstellen. Das vermittelt nicht nur Sicherheit, sondern macht das Leben auch erheblich leichter. Die App erlaubt es nicht nur, die Person zu sehen und mit ihr zu sprechen, sondern auch, sie über die Tür ins Haus einzulassen!

Näheres zum Spektrum der smarten Türkommunikation kann man unter www.das-intelligente-zuhause.de lesen.

