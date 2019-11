DER KOBOLD VR300 JETZT NOCH SMARTER!

Mehr Leben und weniger Arbeit! Der beliebte Saugroboter von Kobold begeistert seine Nutzer jetzt mit noch mehr innovativen Funktionen – und macht die Hausarbeit smarter denn je.

Dank Software-Update können Benutzer ab sofort ihre eigenen Reinigungszonen definieren, beispielsweise in der Küche oder im Wohnzimmer. Dies ist besonders praktisch, wenn in einigen Bereichen, wie unter dem Esstisch nach jeder Mahlzeit, im Wohnzimmer dagegen nur einmal pro Tag gereinigt werden soll. Die Saugroboter-Benutzer können mithilfe der App außerdem beliebig viele Zonen definieren, ihnen individuelle Namen geben und den Roboter so programmieren, dass er mehrere Bereiche eines Hauses nacheinander reinigt.

Mit der aktuellsten Version der Software und der App können die Nutzer sogar mehrere Grundrisse speichern. Egal, ob sie in einer Wohnung, in einem Haus mit mehreren Etagen oder in mehreren Wohnungen leben, der Kobold VR300 ist gezielt einsetzbar. Der Roboter kann unabhängig bis zu drei Grundrisse erkennen und reinigt die definierte Zone in der Zeit, die das entsprechende Programm vorgibt.

Die App informiert den Anwender auch, wenn ein Update verfügbar ist – und mit der „Over-the-Air“-Funktion kann die neue Roboter-Software direkt über die App installiert werden. „Der Kobold VR300 unterstützt insbesondere Menschen mit einem schnelllebigen Alltag, das Beste aus jedem verfügbaren Moment zu machen. Dank des einfachen Zugriffs von überall aus auf den smarten Kobold VR300 ist es ein Vergnügen, nach Hause zu kommen – denn die Nutzer wissen, dass ihre Böden bereits blitzsauber sind. Nach einem langen Arbeitstag werden sie mit mehr Zeit für die Dinge belohnt, die ihnen Spaß machen“, beschreibt Produktmanager David Erkek einen entscheidenden Vorteil des Kobold Saugroboters. Die Kobold Roboter App ist erhältlich für iOS (10.2 und höher) und Android (4.1.0 und höher) und kann im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.

Staubsaugroboter im Test

Denken Sie über die Anschaffung eines Saugroboters nach? In unserem Test von 9 Staubsaugrobotern der Hersteller Dirt Devil, Dyson, Ecovacs, iRobot, LG, Neato, Philips, Samsung und Vorwerk können Sie sich einen Überblick der verscheidenen Modelle verschaffen. Hier geht´s zum Test. Außerdem haben wir mit dem Vileda VR 201 PetPro ein preisgünstiges Modell getestet. Den kostenlosen Test lesen Sie hier.

