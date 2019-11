Das gelbe Geheimnis:

Rechtzeitig zum Fest: Mit der Rarität des Jahres 2019 kommt ein ganz besonderer Genussmoment in die Tasse. Das Geheimnis des SEGREDO AMARELO ist die einzigartige, gelbe Färbung der Arabica-Kaffeekirschen. Varietäten in dieser Farbe sind sehr selten. Außergewöhnlich sind aber auch Ernte und Aufbereitung. Das Ergebnis: Ein weicher und harmonischer Kaffee mit fruchtigen Anklängen von Mango und Passionsfrucht.

Eine Rarität mit besonderen Wurzeln

Im Südosten Brasiliens, im Bundesstaat Minas Gerais, liegt die 130 Jahre alte Rio Verde Kaffeefarm. Heute ist sie Teil des Farmverbundes Ipanema Coffees, an dem auch Tchibo Anteilseigner ist. Die Lage ist perfekt für einen herausragenden Kaffee: Der Lehmboden in der wasserreichen Gebirgsregion ist besonders fruchtbar, denn das subtropische Klima sorgt für ergiebige Niederschläge.

Gelb statt Rot

Erst Grün, dann Gelb, dann Rot: So ist der Werdegang der Kaffeekirschen üblicherweise. Der SEGREDO AMARELO ist anders, denn seine Kaffeekirschen bleiben gelb – und das ist sehr selten. Diese Besonderheit verdankt der Kaffee einer speziellen Kreuzung einzelner Pflanzengattungen. Geerntet werden die Kirschen selektiv per Hand. Eine Methode, die in Brasilien kaum angewendet wird, aber dafür sorgt, dass nur Kirschen mit perfektem Reifegrad verarbeitet werden. Seinen komplexen Geschmack bekommt der Kaffee auch durch die Art der Aufbereitung: Die sogenannte Honig-Schicht bleibt besonders lange in Kontakt mit der Bohne, gefolgt von einer fünftägigen Vor-Trocknung auf African Drying Beds. Danach werden die Bohnen, die noch immer von Kaffeekirsche und Honig-Schicht umschlossen sind, durch ein sogenanntes Columbian Drying weiter optimiert.

Das Aroma gelber Früchte

Diese innovativen Methoden aus verschiedenen Kaffeeanbauländern sind entscheidend für den herausragenden Geschmack. Sie fördern die Aufnahme von Fruchtsüße in den Bohnen – und führen damit zu den intensiv süßen Aromen des SEGREDO AMARELO: Die diesjährige Rarität ist weich und harmonisch mit Anklängen von Mango und Passionsfrucht.

Nachhaltig von Anfang an

Der Kaffee setzt aber auch Zeichen im Bereich ökologischer und sozialer Verantwortung: Schulprogramme für Kinder und Jugendliche, regelmäßige Weiterbildungen der Mitarbeiter und umfassende Aktivitäten zum Schutz der Natur – die Kaffeefarm Rio Verde arbeitet konsequent nachhaltig. Dieses Verständnis ist außergewöhnlich – und macht den SEGREDO AMARELO zu einer ganz besonderen Rarität.



Der Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro pro 250 g Packung inklusive einer Aroma-Kaffeedose, die es als Geschenk gibt. Rechtzeitig zu Weihnachten, aber nur für kurze Zeit: Die Rarität des Jahres 2019 ist ab dem 10. Dezember erhältlich – in allen Tchibo Filialen und im Online-Shop unter www.tchibo.de/raritaet.

Die Fakten im Überblick:

Name: SEGREDO AMARELO

Herkunft: Rio Verde, Brasilien

Lage: Gebirgsregion Serra da Mantiqueira, auf 1.200 bis 1.300 m Höhe

Geschmack: Weich und harmonisch, mit fein-fruchtigen Anklängen von Mango und Passionsfrucht

Qualität: 100 % Arabica-Bohnen, Rainforest Alliance-zertifiziert

Preis: 19,99 Euro / 250 g ganze Bohne

Verfügbarkeit: Ab dem 10. Dezember 2019 inklusive einer Aroma-Geschenkdose im besonderen Design. Erhältlich in allen Tchibo Filialen oder online unter www.tchibo.de/raritaet. Solange der Vorrat reicht.

Filterkaffeemaschinen im Test

Um besondere Kaffeesorten und -röstungen richtig zu genießen, bedarf es auch der passenden Kaffeemaschine. Moderne Modelle überzeugen mit einer kurzen Brühdauer, der perfekten Brühtemperatur und besonderen Ausstattungsmerkmalen wie einen Timer. In unserem Test haben wir 15 Modelle (von AEG, Braun, Caso, Cloer, Domo, Grundig, Korona, Melitta, Philips, Russell Hobbs, Severin, Tristar, Unold und zwei Modelle von WMF) miteinander verglichen. Welche Filterkaffeemaschine mit der besten Leistung, der einfachsten Handhabung und der umfangreichsten Ausstattung überzeugen konnte, erfahren Sie hier.

Quelle

Tchibo