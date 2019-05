Eines wird sich wohl nie ändern: Wer von Natur aus glattes Haare hat, wünscht sich dynamische Locken; und wer wilde Naturlocken hat, wünscht sich ordentlich herabwallendes Haar. Mit dem neuen Curls Forever bietet Rowenta nun aber einen Lockenstab an, den alle Haartypen verwenden können — sowohl straight als auch curly. Der extraschmale Stab zaubert im Handumdrehen musterbildliche und vor allem anhaltende Korkenzieherlocken ins Haar. Das Keratin, mit dem der Lockenstab beschichtet worden ist, schont das Haar nicht nur, sondern verleiht ihm auch noch einen erlesenen Glanz. So kann man seinen Style im Handumdrehen verändern. Dank optimaler Wärmeleitung und einer von Werk aus einprogrammierten Temperatur von 180 °C (Ø), halten die angesagten Locken bis zu drei Tage lang. Mit einer Vorheizzeit von nur 30 Sekunden ist das Gerät außerordentlich schnell einsatzbereit. Das spart vor allem morgens wertvolle Zeit; einerlei, ob man sich danach zur Arbeit, zur Universität oder anderswohin eilen muss. Der im Zubehörbündel enthaltene Handschuh schützt die Hände vor Hitze und erleichtert die Handhabung, indem er zusätzlichen Halt (Grip) vermittelt. Mit dem neuen Lockenstab Curls Forever von Rowenta kann jedes Styling also nicht nur schnell, sondern auch sicher verwirklicht werden.

Der neue Curls Forever Lockenstab von Rowenta ist ab jetzt zu einem Preis von 29,99 € (UVP) erhältlich, bspw. auch bei Amazon (hier).

Quelle: www.beckerdoering.com