Curl & Straight Confidence von Remington

Mit der Curl & Straight Confidence Haarstyling-Serie präsentiert Remington® ihre einzigartigen 2-in-1 Styling-Tools, mit denen sich lockige und glatte Looks kreieren lassen. Der Metallic-Look mit roséfarbenen Details macht diese Multitalente zudem zu einem echten Hingucker im Badezimmer.

Curl & Straight Confidence Haartrockner D5706: Der Blow-Dry-Look für zu Hause

Dank 3 verschiedener Stylingaufsätze sowie einer Rundbürste lässt sich mit dem Curl & Straight Confidence Haartrockner D5706 der perfekte Blow-Dry-Style ganz einfach zu Hause nachstylen – wie frisch vom Friseur. Die außergewöhnliche Locken-Stylingdüse von Remington® passt sich durch ihre spezielle konkave Form ideal an die der Rundbürste an. Der Luftstrom und die Hitze verteilen sich somit sanft und gleichmäßig entlang der Rundbürste, wodurch weniger Bewegung und Technik notwendig ist – für ein einfacheres Stylen von glamourösen Wellen und Locken mit einem Haartrockner.

Wer den Sleek-Look bevorzugt, greift zur extra breiten, flachen Stylingdüse. Durch ihre ergonomisch abgeschrägte Form richtet sich der Luftstrom nach unten und glättet so jede Strähne. Die Breite der Stylingdüse (109 mm) sorgt während des Stylings für mehr Kontakt mit der Bürste und glättet das Haar dadurch besonders effizient und präzise.

Leistungsstark und schonend Haare trocknen

Der leistungsstarke 2200 Watt Haartrockner ist mit einem Ionen-Generator ausgestattet, der 90 % mehr Ionen* produziert und so die statische Aufladung der Haare reduziert und für einen unvergleichbaren Glanz sorgt. Mit einem Luftstrom von 90 km/h, 3 Heiz- und 2 separaten Gebläsestufen werden die Haare effizient getrocknet. Die integrierte Turbofunktion ermöglicht ein besonders schnelles Trocknen, während die Abkühlstufe das Styling fixiert. Neben der Locken Stylingdüse, der schmalen, abgeschrägten Stylingdüse und einem Diffusor ist auch eine Rundbürste mit einem Durchmesser von 45 mm im Lieferumfang enthalten. Dank seines leichten Eigengewichts liegt der Haartrockner gut in der Hand und eignet sich ideal für zeitaufwändigere Styles.

Curl & Straight Confidence Haarglätter S6606: Geschwungene Platten für ein einfaches Styling

Mit dem Curl & Straight Confidence Haarglätter S6606 gelingen glatte und lockige Styles im Handumdrehen. Die geschwungenen und federnd gelagerten Stylingplatten ermöglichen ein einfaches Glätten sowie ein Stylen von Locken und Wellen in nur einem Zug. Mit dieser innovativen Technologie können Locken bis zu 2x schneller gestylt werden**. Der 2-in-1 Haarglätter ist mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung ausgestattet, die mit antistatischem Turmalin angereichert ist. Sie ermöglicht ein sanftes Gleiten durch das Haar und eine Reduzierung der statischen Aufladung.

Für optimale Ergebnisse im ersten Schritt eine Strähne in den Haarglätter legen. Um glatte Styles zu erzielen, den Curl & Straight Confidence Haarglätter S6606 ohne Drehung durch das Haar ziehen. Definierte Locken werden kreiert, indem der Haarglätter mit der Strähne um 180 Grad gedreht – vom Kopf weg oder zum Kopf hin – und sehr langsam durch das Haar gezogen wird. Um 180 Grad gedreht und etwas schneller durch das Haar gezogen, entstehen glamouröse Wellen.

Hochwertige und umfangreiche Ausstattung

Das glatte und abgerundete Gehäuse kühlt die Haare während des Stylings und sorgt dafür, dass die Locken lange ihre Form behalten. Der integrierte Mikrokamm am äußeren Rand der Stylingplatten fixiert die Haare und verhindert so, dass sie von der Stylingplatte rutschen. Die kühle Spitze ermöglicht mehr Kontrolle für ein einfaches Glätten und Stylen in nur einem Zug. Mit dem digitalen Display können 5 Temperatureinstellungen zwischen 150 und 230 °C individuell eingestellt werden. Dank der smarten Memory-Funktion merkt sich der Curl & Straight Confidence Haarglätter S6606 die letzte gewählte Einstellung und ruft diese automatisch bei der nächsten Anwendung ab.

Qualität, die überzeugt

Qualität steht bei Remington® an oberster Stelle. Daher kann der Kunde bei einer Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach Kauf des Curl & Straight Confidence Haartrockners D5706 oder des Curl & Straight Confidence Haarglätters S6606 die Garantie von 3 Jahren um 1 Jahr Extra-Garantie auf insgesamt 4 Jahre verlängern.

Der Curl & Straight Confidence Haartrockners D5706 ist zu einem Preis von 49,99 € (UVP, ⇢ hier) und der Curl & Straight Confidence Haarglätters S6606 ist zu einem Preis von 99,99 € (UVP, ⇢ hier) zu haben!

Fußnoten:

* Im Vergleich zu Standard Remington®-Haartrocknern

** Im Vergleich zu einem Standard Remington®-Haarglätter

Quelle:

haebmau ag