BLUEBOT XSMART ROBOTIC von Blaupunkt

Der Hersteller Blaupunkt positioniert sich mit zwei smarten Modellen im Saugroboter-Markt. Ab jetzt unterstützt die neue BLUEBOT-Serie interessierte Verbraucher/-innen bei der Fußbodenpflege und zieht — wahlweise nach Zeitplan oder per manueller Steuerung — Staub, Pollen, Tierhaare und Co. vom Fußboden ein. Der Saugroboter BLUEBOT XEASY ROBOTIC und der Saugroboter BLUEBOT XSMART ROBOTIC mit Feuchtwisch-Funktion lassen sich bequem via Fernsteuerung, per Sprachbefehl über die Smart-Home-Assistenten Amazon Alexa und Google Assistant oder unterwegs via BLUEBOT-App bedienen. Steht man beispielsweise im Stau und es meldet sich spontan Besuch an, kann er den cleveren Roboter von unterwegs aus starten, um später in ein (immerhin den Fußböden nach) sauberes Heim zu kommen!

Der BLUEBOT XEASY ROBOTIC mit bis zu 30 W Leistung empfiehlt sich dank seines flachen Designs mit einer Höhe von nur 7,8 cm auch für die Reinigung unter Möbeln und Betten. Lästiges Bücken oder regelmäßiges Hin- und Herrücken des Mobiliars gehören nun der Vergangenheit an. Der BLUEBOT XSMART ROBOTIC beseitigt Staub und Schmutz mit einer Leistung von bis zu 35 W. Beide verfügen über eine Kombi-Bürste – optimal für die Reinigung von Hart- und Teppichböden, Fliesen sowie für die Entfernung von Tierhaaren. Auch Staubmäuse in Ecken verschwinden dank der rotierenden Seitenbürsten der smarten Helfer. Die Feuchtreinigungsfunktion der XSMART-Version bietet zudem verschiedene Reinigungsmodi. Beide Geräte sind mit einem HEPA-Anti-Allergie-Filter ausgestattet, der verhindert, dass aufgesaugter Feinstaub oder andere Allergene zurück in den Raum gelangen.

Gibt es Flächen im Raum, die der Roboter nicht ansteuern soll (bspw. das Kabelwirrwarr am Arbeitsplatz), lassen sich diese Flächen mit den zum Zubehör zählenden Magnetstrips absperren. Türschwellen überwinden der BLUEBOT XSMART ROBOTIC und der BLUEBOT XEASY ROBOTIC bis zu einer Höhe von 2 cm bzw. 1,5 cm ohne Schwierigkeiten. Treppen oder Hindernisse werden dank entsprechender Sensoren erkannt. Sollte es dennoch einmal zu einer Berührung kommen, schützt eine Gummileiste vor Schäden. Alternativ zur individuellen Inbetriebnahme lässt sich bequem ein Zeitplan erstellen, nach dem die Haushaltsroboter die Wohnung automatisch reinigen. Der BLUEBOT XSMART ROBOTIC ermöglicht es dem Nutzer per Kartenmethode via GPS-Chip und Kreiselnavigation genau nachzuvollziehen, welche Bereiche bereits gereinigt wurden (und welche nicht). Nach verrichteter Arbeit oder wenn die Akku-Power erschöpft ist, rollen die Roboter automatisch zurück in ihre Ladestation. Der BLUEBOT XSMART ROBOTIC macht mit dem Reinigungsvorgang anschließend dort weiter, wo er unterbrochen wurde — sobald der Akku wieder voll. Der BLUEBOT XEASY ROBOTIC demgegenüber hält sich an den ihm eingespeicherten Zeitplan.

Der Blaupunkt BLUEBOT XEASY ROBOTIC ist ab jetzt zu einem Preis von 279,00 € (UVP, hier) erhältlich und der Blaupunkt BLUEBOT XSMART ROBOTIC mit Feuchtwisch-Funktion ist nunmehr zu einem Preis von 449,00 € (UVP, hier) erhältlich — sowohl im örtlichen Handel als auch online (bspw. bei Amazon, s. o.).

