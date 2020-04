Begehrte Auszeichnung für Produkt-Design:

Das neue WMF Kineo Besteck-Set ist beim begehrten Red Dot Award: Product Design 2020 als „Winner Best of the Best“ ausgezeichnet worden. Damit hat die neue Design-Sprache Kineo der Marke WMF, welche erstmals auf der diesjährigen Ambiente präsentiert wurde, die erste Prämierung in einem der international renommiertesten Produkt-Designwettbewerbe erhalten.

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen seit 1955 besteht, ist einer der größten Designwettbewerbe weltweit – er ermittelt mit seiner Jury in 49 Kategorien die besten Produkt-Designs des Jahres und fungiert als weltweit anerkanntes und begehrtes Qualitätssiegel für gute Gestaltung. Die Auszeichnung mit dem „Red Dot“ erhalten nur Produkte, welche durch eine gute Gestaltungsqualität überzeugen können.

„Als Best of the Best für das Produkt-Design unseres neuen Besteck-Sets WMF Kineo prämiert worden zu sein, freut uns sehr. Mit diesem Red Dot Award kann die Marke WMF einmal mehr ihre Stellung als Hersteller von Premium-Produkten mit hohem Design-Anspruch nachdrücklich unterstreichen. Gerade die Tatsache, dass es sich bei dieser Auszeichnung um ein Produkt aus unserer brandneuen Design-Linie WMF Kineo handelt, ist ein starkes Signal für unsere Kompetenz“, erklärt Martin Ludwig, Senior Vice President International Strategy & Product Creation der WMF Group, zur Auszeichnung beim Red Dot Award 2020.

WMF Kineo sorgt beim Essen für ein besonderes Erlebnis. Das Besteck entstammt der neuen Design-Sprache Kineo, die für die Schönheit der Gegensätze steht. Inspiriert von moderner Architektur und mit polierten Facetten verbinden sich bei Kineo kontrastreiche symmetrische und asymmetrische Linien zu einem harmonischen Erlebnis für Augen und Hände. Neben dieser raffinierten, zugleich kühnen und modernen Ästhetik liegt das neue Besteck WMF Kineo zudem ergonomisch perfekt in der Hand. Dank patentierter Cromargan protect® Oberflächenveredelung entsteht so ein dauerhaft schönes und langlebiges Schmuckstück für die Tafel.

Das WMF Kineo Besteck wird ab Anfang Mai zu einem UVP* ab 249,00 Euro im Handel erhältlich sein.

* Unverbindliche Preisempfehlung der WMF Group

