Beauty in einer Welt des Wandels

Philips hat die Ergebnisse des fünften Philips Global Beauty Index veröffentlicht. Befragt wurden mehr als 12.000 Frauen aus 12 verschiedenen Ländern1. Das Unternehmen blickte dieses Jahr in die Zukunft und untersuchte, wie sich Schönheitsroutinen auf der ganzen Welt entwickeln und welche Bedeutung Technologie und Personalisierung künftig haben werden. Immer mehr Menschen nutzen Apps, digitale Produkte und Dienstleistungen, um Entscheidungen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen. Umso erstaunlicher ist es, dass 41% der befragten deutschen Frauen Freunde, Familie und Kollegen als wichtigste Berater in Sachen Beauty-Tipps angeben. Global sind es 49%, in Korea trifft dies sogar auf 63% und in der Türkei auf 60% zu. 28% aller Befragten informieren sich in Print-Medien oder Katalogen (31% in Deutschland). Im Vergleich dazu beziehen 37% aller Frauen weltweit ihre Beauty-Ratschläge über Social Media. In Deutschland suchen durchschnittlich zwar nur 20% aller befragten Frauen in Online-Communities nach Tipps - ausgenommen sind jedoch jüngere Frauen, von denen sind es ganze 56% – Beauty im Wandel.

„Ein Trend, der sich schon in der letzten Befragung zeigte, hat sich mittlerweile manifestiert: Frauen wünschen sich personalisierte Beauty- und Gesundheitslösungen, die ihnen die Möglichkeit bieten, ganz auf ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen – je nach Haar- und Hauttyp“, so Janine Milosch, Beauty Marketing Managerin bei Philips. „Besonders wichtig sind ihnen Produkte, die effektiv (77% in Deutschland, 82% weltweit) und einfach anzuwenden sind (77% in Deutschland, 80% weltweit)“, so Milosch weiter.

Personalisierte Beauty-Tipps begeistern Frauen am meisten

Frauen wünschen sich zukünftig stärker personalisierte Ratschläge zur Haar- und Hautpflege (durchschnittlich 65%). Insbesondere Frauen aus China und Indien sind an neuen Entwicklungen in diesen beiden Bereichen interessiert (85% bzw. 81%, in Deutschland sind es 52%). Mobile Apps werden voraussichtlich eine besonders wichtige Rolle bei den Beauty-Routinen von Frauen spielen. Über die Hälfte der Befragten (58%) würde beispielsweise eine App begrüßen, die per Hautscan Informationen zu Feuchtigkeit, Poren, Linien und Falten verarbeiten und Veränderungen der Haut erkennen kann. Ebenso wünschen sich 57% der Befragten einen Service oder Online-Dienst, der sie darüber informiert, welche Kombination von Inhaltsstoffen ideal für ihren angegebenen Haartyp und ihre Haarstruktur ist.

Sich schön fühlen basiert auf Ausgeglichenheit und positivem Denken

Weltweit finden sich 60% aller befragten Frauen schön. Auch wenn dieser Wert geringer ist als 2018 (65%), ist er immer noch 13 Prozentpunkte größer als im ersten Index 2015 (47%), was für eine langfristig positive Tendenz spricht. Das könnte an dem eher ganzheitlichen Ansatz liegen, den Frauen in Bezug auf Schönheit heute verfolgen. Die große Mehrheit der Befragten glaubt, dass positives Denken (88% weltweit, 90% in Deutschland), emotionale Ausgeglichenheit (84% weltweit, 82% in Deutschland) und körperliche Fitness (80% weltweit, 68% in Deutschland) am wichtigsten sind, um sich schön zu fühlen. Interessant ist, dass mehr als die Hälfte der deutschen Frauen keinen gesellschaftlichen Druck verspürt, immer schön aussehen zu müssen (52% vs 33% weltweit). Im Jahr 2017 waren dies nur 41%. Anders sieht das jedoch bei den 18-34-jährigen aus, hier sind es 73%. Dabei scheint zunehmendes Alter zu mehr Gelassenheit zu führen.



1 Quelle: OneVoice Connect Research - Für den Philips Global Beauty Index 2019 wurden im September 2019 12.196 Frauen ab 18 Jahren in 12 Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Polen, Russland, Türkei, China, Japan, Korea, Indien und Argentinien) befragt.

Haartrockner und Glättbürsten im Test

Für die perfekte Frisur braucht es ein bisschen Übung und die passenden Utensilien: Mit dem richtigen Haartrockner werden die Haare nicht nur getrocknet, sondern können glatt gefönt oder leicht gewellt werden. Wir haben in unserem Test 14 Modelle auf die Probe gestellt und unter anderem auf ihre Funktion und ihre Handhabung geprüft. Die Haartrockner stammten von BaByliss, Beurer, Braun, Carrera, Clatronic, Dyson, Grundig, Mia, Philips, ProfiCare, Remington, Rowenta, Tristar und Valera. Welches Modell sich im Test durchsetzen konnte, erfahren Sie hier.



Gewelltes und gelocktes Haar ist nicht immer leicht zu bändigen. Wer nicht direkt zu einem Glätteisen greifen möchte, kann die Haare mit einer Glättbürste glätten. Dabei ist die Handhabung kinderleicht: Die Glättbürsten werden wie eine normale Haarbürste durch das Haar geführt. In unserem Test haben wir 8 Modelle (von Beurer, Efalock, Melissa, Remington, Rowenta, Sichler, Unold und ikoo) miteinander verglichen. Lesen Sie hier, welche Modelle welche Vorteile bieten.

Quelle

Philips