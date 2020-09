Heft 10/2020 – Nr. 182

Kärcher FC 7 Cordless Premium

Die Fußbodenreinigung wird von vielen Menschen als lästig empfunden. Gerade die Reinigung der Hartböden ist‘s allerdings, die ausgesprochen viel Zeit in Anspruch nimmt. Mit dem neuen Kärcher FC 7 Cordless Premium soll die Hartbodenreinigung, so verspricht es immerhin der Hersteller, endlich sehr viel simpler werden. Mit vier gleichzeitig rotierenden Walzen soll er Fußböden aus Holz, Stein und Co. wischen und währenddessen auch Grob- und Feinpartikel verschwinden lassen. In unserem vier Wochen dauernden, praxisnahen Test haben wir mit dem FC 7 Cordless Premium Tausende Quadratmeter von Fußböden gereinigt und gepflegt. Lesen Sie ab Seite 6, wie sich Kärchers neues Modell handhaben lässt und wie es sich mit seiner Reinigungsleistung wirklich verhält.

6 Heizstrahler

Mittlerweile verzieht sich die Sonne schon wieder in der Frühe des Abends und auch die vor Wochen noch erquicklich-warmen Temperaturen nehmen rapide ab: Draußen ist es daher, das muss man einräumen, nicht mehr allzu schön. Wer aber noch immer im Familien- und Freundeskreis im Freien verweilen möchte, der kann sich einen Heizstrahler ins Haus holen. Dank des Gasbetriebs sind solche Heizstrahler vollkommen mobil und können an allen Außenstellen verwendet werden. Neben der sehr schnell ausstrahlenden Wärme bieten sie durch ihr Flammenspiel ein wunderschönes Ambiente. Wir hatten sechs aktuelle Modelle im Test und haben währenddessen alle wesentlichen Messwerte ermittelt. Lesen Sie ab Seite 26, welches der Modelle herausstechen konnte.

AEG Multidampfgarer BSE798280M

Wir alle heißen sie in unseren Haushalten herzlich willkommen: All die wunderbar-kompakten „Allrounder“, die schon von Werk mehrere Funktionen in sich vereinen. Die Traditionsmarke AEG bietet jetzt einen Multidampfgarer an, der mit seinem simplen Farb- und Formspiel vielleicht äußerßlich nicht allzu interessant wirkt, aber ein epochales Funktionsspektrum in petto hat. So kann man in ihm alle nur vorstellbaren Lebensmittel dämpfen (Steamify®) und dadurch viele Speisen mit einer sehr viel ansprechenderen Qualität zubereiten als klassisch-konventionell. Darüber hinaus kann man in ihm auch Fleisch- und Fischwaren mit einem zum Zubehör zählenden Temperatursensor punktgenau erhitzen. Wir haben den Multidampfgarer BSE798280M von AEG ausgiebig mit allerlei Fleisch-, Fisch- und Gemüsewaren geprüft. Ab Seite 56 lesen Sie, was das Modell plus My AEG Kitchen-App alles kann.

FINNLO by HAMMER Laufband Performance

Circa 22 Millionen Menschen in Deutschland joggen regelmäßig. Gerade in den vergangenen Monaten wurden es noch einmal mehr, da viele Fitnessstudios angesichts der SARS-CoV-2-Pandemie nicht erreichbar waren. Mit den sinkenden Temperaturen und dem herbstlich-winterlichen Wetter nimmt allerdings auch die Motivation im Freien zu joggen wieder drastisch ab. Wie man dieses Problem idealerweise löst? Mit modernem Trainingsequipment, wie dem FINNLO by HAMMER Laufband Performance. Es bietet nicht nur die Freiheit, unabhängig von der Uhrzeit und dem draußen herrschenden Wetter „sporteln“ zu können: Es erlaubt während des Workouts auch das Streamen von Musik, Filmen und Serien per Netflix, Spotify und YouTube sowie das Schmökern in sozialen Netzwerken per Facebook, Instagram und Twitter. Obendrein bietet es ein üppiges Spektrum an Trainingsprogrammen. Ob es im Test aber auch wirklich punkten konnte, lesen Sie ab Seite 80.

