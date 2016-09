Ob den keltischen Ursprüngen auf der Spur oder um auf Wegen zu wandelnen, die schon von Feen und Zauberern beschritten worden sein sollen, die Bretagne hat viel zu bieten. Nicht nur städtisches oder maritimes Kulturgut gibt es dort zu bestaunen, auch Burgen und Schlösser stehen zur Besichtigung.

Die Bretange selbst ist die westliche Landspitze Frankreichs und erstreckt sich etwa über 300 Kilometer. Rund 4 Mio. Einwohner tummeln sich in den Städten und auf dem Land. Die Bretonen bieten den Touristen viele abwechslungsreiche Aktivitäten. Nicht nur geschichtsträchtige Stätten lassen sich bereisen, auch in Bezug auf Industrie und Technik sowie Wissenschaft kann sich eine Reise in die Bretagne beschränken. Verschiedene Unternehmen öffnen ihre Tore für Touristen und interaktive Ausstellungen beziehen die Besucher mit ins Geschehen ein.

Auf den Spuren der Geschichte

Wer jedoch die mythischen Seiten der Bretagne entdecken will, der besucht zum Beispiel den Zauberwald der Brocéliande, in dem noch heute der Zauberer Merlin begraben liegen soll. Anders als der Name vermuten lässt, begegnet dem Touristen am Teufelsfelsen pardisische Natur. In Quintin überrascht eine mittelalterliche Stadt, umringt von der Bocage-Landschaft.



Wie man sich bettet so liegt man

Auch die Unterkünfte können außergewöhnlich gewählt sein. Neben Hotels, Campingplätzen, Jugendherbergen und Ferienwohungen lässt es sich zum Beispiel in Baumhütten nächtigen. Aber auch Planwagen stehen zur Wahl.

Quelle: http://www.bretagne-reisen.de - Foto: Oliver Kaufhold/pixelio.de