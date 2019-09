Neue Waschmaschine von Beko

Bis zu 50 Prozent schneller waschen bei gleich bleibender Reinigungskraft? Mit der neuen AquaTech-Technologie von Beko ist dies nun möglich. Außerdem reduziert das innovative Feature die Textilabnutzung um bis zu 50 Prozent. Der Waschvollautomat mit AquaTech ist ab sofort im deutschen Handel erhältlich.

Neu-Isenburg / Berlin, 5. September 2019 – Das Lieblingskleid, das Fantrikot vom Verein des Herzens oder die Arbeitskleidung: Sie alle werden häufig getragen und sollen schnellstmöglich wieder sauber und anziehbereit sein. Doch zeitsparende Kurzwaschprogramme reinigen häufig weniger gründlich als herkömmliche Waschgänge. Zudem strapazieren sie das Gewebe durch intensivere Trommelbewegungen besonders stark. Sauber und schonend gereinigt wird die Wäsche oft nur bei längerer Waschzeit. Genau hier setzt Beko mit der neuen AquaTech-Technologie an. Sie verbessert gleich zwei wesentliche Parameter jeweils um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Waschgängen: Der beim normalen Waschen übliche Verschleiß der Textilien sowie die Dauer der meisten Waschprogramme wird bis um die Hälfte reduziert. Auf der IFA im September werden Geräte mit der neuen Technologie als Beko Highlight im Bereich Waschen präsentiert. In Deutschland ist ein Waschmaschinen-Modell mit AquaTech ab sofort verfügbar.

Weniger Textilabnutzung bei voller Waschleistung

Beko setzt mit AquaTech auf die natürliche Kraft des Wassers, um die Wäsche schnell, gründlich und besonders sanft zu reinigen. In der Waschmaschine vermengen sich Wasser und Waschmittel bereits im Waschmittelfach und werden anschließend, anders als bei herkömmlichen Waschmaschinen, gemeinsam von oben in die Waschtrommel eingeführt. Einer der drei neu entworfenen Mitnehmer in der Trommel verfügt über ein besonderes Design mit Sensorik.

Wenn sich dieser oben befindet, wird die Rotationsbewegung gestoppt und die Wasser-Waschmittel-Mischung fließt, ähnlich einem Duschstrahl, von oben auf die Wäsche. Dadurch können die Textilien schneller durchnässt und eingeweicht werden. Im AquaTech-Waschzyklus wird die Kleidung abwechselnd rotiert und intensiv gespült, was die vorwiegend mechanische und verschleißintensive Reinigung durch harsche Trommelbewegungen in herkömmlichen Kurzwaschprogrammen deutlich reduziert. Durch den optimalen Einsatz des Wassers in wiederkehrenden Spülgängen kann die Abnutzung der Kleidung sowie die Waschdauer um bis zu 50 Prozent reduziert werden: Dies bestätigt auch ein unabhängiges Forschungsinstitut.

WMY91466AQ: Schneller Waschprofi mit extra Pflegepotenzial

Mit dem Modell WMY91466AQ kommt erstmals ein Vollwaschautomat mit AquaTech auf den deutschen Markt. Dieser fasst neun Kilogramm Wäsche und eignet sich damit besonders gut für Großfamilien. Die neue Waschmaschine glänzt mit besonders niedrigem Stromverbrauch: Die WMY91466AQist 30 Prozent sparsamer als die höchste Energieeffizienzklasse A+++*.

Das Gerät sorgt nicht nur mit AquaTech für eine sanfte Reinigung. Es verfügt zusätzlich über die bewährte Aquawave-Schontrommel, durch deren spezielles Trommeldesign die Wäsche wellenartig und sehr sanft in der Trommel bewegt und dadurch besonders schonend gewaschen wird. Dank Bluetooth lassen sich über die HomeWhiz App von Beko zu den 15 Waschprogrammen weitere fünf Spezialprogramme hinzuwählen, darunter für Handtücher und Gardinen. Bei der Wahl des richtigen Waschprogramms unterstützt die App bei Bedarf ebenfalls. Der Nutzer gibt die Textilien- und Fleckenart, den Grad der Verschmutzung sowie die Farbe der Wäsche an und erhält eine individuelle Programmempfehlung. Die 34 cm große XL-Einfüllöffnung erleichtert das Beladen der Maschine. Mit der AddXtra-Funktion können Kleidungsstücke in den ersten 15 Minuten des Waschvorgangs bequem nachgelegt werden.

Die Lösung für hartnäckige Flecken ist die Zusatzfunktion SteamCure. Starke Verschmutzungen werden hierbei bereits vor dem Waschvorgang mit heißem Wasserdampf eingeweicht und gelöst. Selbst Wäsche mit eingetrockneten Flecken wird so auch ohne manuelle Vorbehandlung im Nu wieder sauber. Nach dem Waschvorgang reduziert der Wasserdampf die Faltenbildung bei Blusen und Sakkos. Zudem bleiben Kleidung und Maschine hygienisch sauber.

Produktmerkmale:

Füllmenge: 9 kg

Energieeffizienzklasse: A+++(-30 %)*

AquaTech™-Technologie

ProSmart™ Inverter Motor;

10 Jahre Motorgarantie

10 Jahre Motorgarantie Watersafe+

15 Programme, 5 Extra-Programme (per App anwählbar)

Steuerbar per Bluetooth via HomeWhiz App

Aquawave-Schontrommel

SteamCure-Dampffunktion

Modernes Touch-Display

Chrome XL-Einfüllöffnung 34 cm

Nachlegefunktion AddXtra

Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min

Jährlicher Energieverbrauch: 475 kWh

Geräuschpegel Waschen/Schleudern: 52/73 dB(A)

UVP 859 Euro, ab September 2019 verfügbar

Quelle

https://www.beko-hausgeraete.de/presse/pressemitteilungen/detail/mit-der-kraft-des-wassers-sanfte-reinigung-und-weniger-waschzeit-mit-aquatech-von-beko