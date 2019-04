Urban Gardening mit STIGA

Die Freude an der Gärtnerei setzt kein ausladendes Anwesen voraus; nein, vielmehr zeichnet sich der Trend zum sog. Urban Gardening immer weiter ab: Schließlich kann ein idyllischer Garten auch in den allerkleinsten Arealen einer Großstadt angelegt werden; und diese urbanen Naturparadiesen wollen natürlich auch gepflegt werden. Hier empfehlen sich vor allem Geräte, die ihren Strom nur aus einem Akku schöpfen: Sie sind leicht zu handhaben, arbeiten emissionsarm, leise und stören auch niemand anderen während der Arbeit.

Die europäische STIGA S.p.A. bietet hier ein stattliches Sortiment an geeigneten Modellen.

Für eine grundlegende Ordnung im Garten empfiehlt es sich, verbliebenes Herbstlaub und kleineres Astwerk mit dem Laubbläser zusammenzukehren. Danach sollte man sich dem Rasen widmen: Wer sich die Arbeit hier abnehmen lassen will, lässt einen smarten Mähroboter in seinen Garten – ein solcher schneidet und pflegt den Rasen in einem Mal. Viele Modelle, wie bspw. die Autoclip M-Serie von STIGA, können sich selbst kleinster Flächen annehmen. Das Gras wird während des Mähens gleichmäßig über der Grasnarbe verteilt und nährt anschließend die unter ihr weiter wachsenden Grashalme. Bei der Feinarbeit an den Rasenkanten ist abschließend noch ein Akku-Rasen-Trimmer heranzuziehen. Dieser vereinheitlicht die Kanten an all denjenigen Stellen, die der Mäher bzw. Mähroboter nicht von selbst erreichen kann.

Für einen gepflegten Gesamteindruck wesentlich ist der jährliche Heckenrückschnitt – schließlich ist das Heckenwerk nicht nur ästhetisch, sondern schützt auch die Privatsphäre. Während der radikale Rückschnitt zwischen Oktober und März vorzunehmen ist, empfehlen sich Ästhetik- und Formschnitte am ehesten ab Ende Juni. Dann ist die Hauptwachstumsphase der Hecken schon beendet und die (kleineren) Korrekturarbeiten bleiben bis zum nächsten Jahr erhalten.

Ein enormes Funktionsspektrum erschließt sich mit Kombi-Modellen, wie bspw. dem Multitool SMT 24 AE: Heckenschere und Hochentaster erlauben eine leichte Arbeit an hohem Gewächs — und das ohne eine Leiter erklimmen zu müssen. Will man (starkes) Astwerk schneiden und anschließend zu Kaminholz verarbeiten, empfiehlt sich die neue SC 24 AE.

Die Modelle der 24 Volt AkkuPower-Serie bieten Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtnern auch im Urban Gardening einen erheblichen Mehrwert; schließlich müssen die hochpreisigen Akkus nicht mehrmals erworben werden, weil sie sich in allen Geräten dieser Serie verwenden lassen — so kann man, je nachdem, welche Arbeiten anstehen, problemlos zwischen mehreren Geräten hin- und herspringen.

Quelle: https://www.stiga.com/de/presse