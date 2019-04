The GreenFan von BALMUNDA

Zum Start des diesjährigen Sommers denkt so mancher über den Kauf eines neuen Ventilators nach. Der The GreenFan des japanischen Herstellers BALMUDA bietet sich hier als eine ästhetische, leise und auch noch (strom-)sparsame Alternative zu klassischen Ventilatoren an. Ein natürlich anmutender Wind statt penetrantem Gebläse und herumwirbelndem Staub unterscheiden den The GreenFan von anderen Modellen. Mit seinem edlen Äußeren reicherrt er außerdem auch noch den Wohnraum an.

Im Juni wird die neue Battery & Dock-Station von BALMUDA am deutschen Markt erhältlich sein. Battery & Dock erlaubt es, den The GreenFan nach dem Ladeprozess ohne An- und Abstecken bis zu 20 Stunden in verschiedenen Räumen einzusetzen. Battery & Dock wird zu einem Preis von 109,00 € (UVP) im Online-Handel, bspw. bei Amazon, erhältlich sein.

Ein Windhauch wie aus der Natur, leise und (strom-)sparsam

Für den natürlichen Windhauch zieht der The GreenFan die von BALMUDA entwickelte, patentierte Technologie mit doppelt konstruierten Rotorblättern heran. Der Wind dehnt sich schonend aus und deckt ein (sehr) weites Areal ab. Man nimmt einen wohltuenden und schonenden Windhauch wahr, der auch in den allerheißesten Sommern erholsame Frische vermittelt; in puncto Intensität lässt er sich natürlich auch einstellen. Der Ventilator arbeitet mit einem Gleichstrommotor und ist deshalb überaus energiesparend: Lässt man den Ventilator pro Tag acht Stunden (mit Minimalintensität) arbeiten, werden in drei Monaten Stromkosten von nur circa 0,30 € erreicht (durchschnittlicher Stromverbrauch von 1,5 Watt; Stromkosten abhängig von dem jeweiligen Strompreis). Der Ventilator empfiehlt sich auch zum Einsatz in heißen Sommernächten, stört er doch keineswegs den Schlaf: So leise wie das Flattern eines Schmetterlingspaars ist der vom The GreenFan emittierte Schalldruckpegel — nur 13 dB(A) (mit Minimalintensität).

Mit leichter Windbrise

Der The GreenFan ist anders als konventionelle Ventilatoren: Er bietet einen leichten und weiten Windhauch, der auch als vollkommen natürlich empfunden wird. BALMUDA nutzt hierzu eine patentierte, innovative, doppelte Konstruktion der Rotorblätter. Der Ventilator verbindet einen langsamen und einen schnellen Windstrom miteinander. Diese kommen im Modell, so dass die Wirbelanteile, die bei anderen Ventilatoren entstehen, ausgeglichen werden. Ein natürlicher Wind dehnt sich anschließend schonend im Wohnraum aus. Der Windstrom des The GreenFan ist viermal so weit wie derjenige vieler klassischer Ventilatoren — und das über eine Strecke von circa 15 Metern. Des Weiteren ist er in einem Winkel von 30 bis 150° schwenkbar.

