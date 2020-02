So isst man heute!

Große Öffnung, großer Genuss und ganz viel Homemade-Feeling für unterwegs: Thermos präsentiert im neuen TC Food Jar gesundes Essen To Go. Mit 0,5 Litern Fassungsvermögen transportiert der Edelstahlbehälter problemlos Müsli, Snacks oder einen vollwertigen Lunch mit Eintopf oder Couscoussalat – so funktioniert bewusste Ernährung heute mobil. Absolut dicht und damit katastrophenfrei begleitet das neue Isolier-Speisegefäß generationenübergreifend durch den Alltag in der Stadt.

TC Food Jar überzeugt beim Befüllen und Essen mit einem sicheren Stand und mit bester Isoliertechnologie, die hält was sie verspricht: 9 Stunden heiße und 14 Stunden gut gekühlte Speisen für Genießer. Das stylische Design in den Varianten stainless steel, rose gold, teal und saphire blue trifft beim Food Jar auf praktischen Komfort. Ein gummierter Drehverschluss sorgt für den optimalen Grip ohne Abrutschen. Am Abend löst die unkomplizierte Reinigung in der Spülmaschine anhaftende Alltagsprobleme wie von selbst.

Nachhaltig genießen statt Müll zu produzieren trifft den Geschmack der Zeit: Der Newcomer ist verlässlich, langlebig und zeigt sich mit vielen built-to-last-Eigenschaften. Das hochwertige Speisegefäß ist aus schlag- und bruchfestem Edelstahl, frei von BPA und dank dem Verzicht auf eine Innenbeschichtung absolut geschmacksneutral.



Wer noch mehr will, greift auch zur TC Bottle! Ton in Ton mit dem TC Food Jar oder als farbliche Ergänzung erweitert die schlanke Isolier-Trinkflasche das Rundum-Sorglos-Paket für den ganzen Tag.



Empf. VK-Preis: € 19,95

Blies Public Relations GmbH