Smarte Lichtsteuerung von Luminea Home Control

Endlich ist die Suche nach dem Lichtschalter vorüber: Jetzt schaltet man das Licht schlicht per Smartphone, Tablet Computer oder — noch leichter — seiner Stimme ein und wieder aus; Letzteres ist dank der Kompatibilität mit Amazon Alexa und Google Assistant machbar, setzt allerdings ein Amazon Echo- bzw. Google Home-Gerät voraus. Hierzu muss man nur einen der neuen Adapter von Luminea Home Control zwischen Leuchtmittel (maximal 40 W) und Fassung (E27) schrauben und die kostenlose Elesion-App installieren.

Mit der Elesion-App errschließt sich einem die volle Kontrolle über die einzelnen Leuchtmittel — außer- und innerhalb des Hauses: Mit seinem Android- oder iOS-Smartphone lässt sich das so verbundene Leuchtmedium jederzeit ein- und wieder ausschalten. Außerdem kann man einen Timer mit individuell einstellbaren Zeiten einspeichern. So ist das System bspw. auch ideal, um die Anwesenheit während eines Urlaubs o. ä. zu simulieren.

Schließlich lässt sich so das Haus als Smart Home automatisieren: Andere kompatible Geräte werden mit der App verbunden und lassen sich sodann zentral steuern — direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich auch in vielerlei Hinsicht miteinander verknüpfen: So kann bspw. das Wohnzimmerlicht ein jedes Mal aktiviert werden, sobald die Kamera vor dem Haus eine Bewegung verzeichnet.

Außerdem kann man mit dem Adapter auch in erheblichem Maße Geld sparen: Schließlich lässt sich dank der Elesion-App auch von unterwegs aus kontrollieren, ob das Licht im Haus noch an ist; dann kann man es problemlos ausschalten.

Der Adapter ist zu einem Preis von gegenwärtig nur 13,90 € (UVP: 29,90 €) im PEARL-Webshop erhältlich (hier).



