Smart Switch von iotty

Einfach, smart und elegant: Der iotty Smart Switch mit integriertem WLAN verwandelt jeden Wohnraum in ein Smart Home. Leicht zu installieren, lässt sich der formschöne Lichtschalter aus elegantem Hartglas über die Sprachassistenten von Google Assistant und Amazon Alexa bedienen. iPhone-User können Siri-Shortcuts nutzen und Befehle für den Sprachassistenten von Apple erstellen. Dazu muss der Lichtschalter nach der Installation zuerst im jeweiligen App-Interface (Android oder iOS) hinzugefügt werden. Im Anschluss ist der elegante Schalter, der in fünf verschiedenen Farben erhältlich ist, bereit auf Sprachbefehle über die dazugehörigen Apps von Amazon Alexa, Google Assistant oder auf Siri-Shortcuts zu reagieren. Integrierte Lampen können so variabel ein und ausgeschaltet werden. iotty steuert zusätzlich verschiedene Schließmechanismen im und am Haus. So lassen sich automatische Einfahrts- oder Garagentore, die elektrisch mit iotty verbunden worden sind mithilfe der smarten Sprachassistenten ansteuern.

Mit seinem Haus zu kommunizieren liegt im Trend. Dank Amazon Alexa, Google Home und Siri ist es heutzutage problemlos möglich, sämtliche smarten Devices im Haushalt per Sprachbefehl zu kontrollieren. Auch der Smart Switch des italienischen Herstellers iotty ist mit den genannten Systemen kompatibel. Soll das Licht in der Küche eingeschaltet werden? Ein kurzer Befehl für Amazon Alexa, Google Assistant oder ein Siri-Shortcut genügen, um die angesprochenen Lichter zu aktivieren. So reagiert das System auf den Alexa-Skill „Alexa, schalte das Küchenlicht ein“ und setzt den Befehl direkt um. Auch außerhalb des Hauses kann mit eingebundenen Devices kommuniziert werden. Einmal den korrekten Befehl erteilt, öffnet sich das mit iotty verbundene Garagentor. Wer auf diese Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation verzichten möchte, kann den iotty Smart Switch auch über die App oder ganz einfach per Hand bedienen. Der Zugriff auf den Lichtschalter ist dabei online von überall aus möglich.

Der Smart Switch von iotty ist als 1er-Schalter zu einem Preis von 74,90 € (UVP) und als 2er-Schalter zu einem Preis von 79,90 € (UVP) erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Quelle:

https://www.profil-marketing.com/2019/08/alexa-schalte-das-wohnzimmerlicht-ein/