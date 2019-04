Smart Gardening von Stiga

Sie sind schnell, smart und außerordentlich praktisch: Rasenroboter boomen nicht ohne Grund. Während wir entspannen oder schlicht mehr (Frei-)Zeit in unserem heimischen Outdoor-Paradies ausschöpfen, sind die Mähroboter immer dann im Einsatz, wann wir es wollen – und halten den Rasen musterbildlich in Form.

Der Hersteller Stiga bietet nun bspw. mit seiner neuen Autoclip-Serie moderne Mähroboter an, die verschiedene Gärtnereiansprüche bedienen sollen. Vom kompakten Autoclip M3, mit dem sich Flächen von bis zu 300 m2 bearbeiten lassen, bis hin zum High-End-Modell Autoclip 550 SG, der selbst stattliche Areale mit einer Fläche von bis zu 5.000 m2 meistert. Dabei brillieren die Modelle allesamt mit einem ausdauernden Akku, einer wirksamen Rasenarbeit und -pflege sowie einer weitreichenden Konnektivität über Bluetooth oder UMTS – die Modelle sind also in vollem Maße smart!

So ist der Autoclip M3 schon zu einem Preis von 799,99 € (UVP: 949,00 €) erhältlich, bspw. im OBI-Webshop (hier).



