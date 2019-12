SignatureLine von Beurer

Mit der SignatureLine präsentiert Beurer eine exklusive Auswahl an Personenwaagen, die durch zeitlose Farben, schlichte Designs und beleuchtete XXL-Displays in einer neuen, modernen Schrift herausstechen. Zwei Formate, drei Veredelungen und insgesamt neun Modelle mit extra hoher Tragkraft bis 200 kg sind ab sofort verfügbar. Jede der Waagen ist durch ihren unverwechselbaren Look ein echter Hingucker im Badezimmer.

Zur neuen Produktlinie gehören die Glaswaagen GS 400 und GS 410, die Diagnosewaage BF 400, die Premium Diagnosewaage BF 410, jeweils in schlichtem Schwarz und Weiß sowie die elegante Edelstahlwaage GS 405.

Alle Glas- und Diagnosewaagen der SignatureLine sind mit einer Trittfläche aus 8 mm dickem Sicherheitsglas ausgestattet. Besonders in der hellen Variante kommt die Oberfläche aus super-weißem Sicherheitsglas besonders gut zur Geltung. Die Waagen können durch die extra hohe Tragkraft einem Körpergewicht bis 200 kg problemlos standhalten, egal ob im Format 31 x 31 cm oder 30 x 35 cm. Mit der Quick-Start Einschalttechnik sind die Geräte in Sekundenschnelle betriebsbereit. Die extra großen, beleuchteten Schwarz-Displays sorgen im Zusammenspiel mit dem neuentwickelten Ziffernlayout für beste Lesbarkeit der gemessenen Werte.

Die Diagnosewaagen ermöglichen neben der Gewichtsmessung auch die Ermittlung des BMI und die Berechnung von Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse sowie Grund- und Aktivitätsumsatz. Dank des Interpretationsbalkens sind die Messwerte leicht verständlich kategorisiert.

Die Edelstahlwaage GS 405 ist ein Highlight der SignatureLine. Mit der hochwertigen Anti-Fingerprint Edelstahl-Oberfläche ist sie nicht nur optisch ein Hingucker, sondern lässt sich auch besonders gut reinigen. Das XXL-Display und die hohe Tragkraft bis 200 kg sind weitere Merkmale, mit welchen das Produkt überzeugt. Die geschlossenen Unterseiten der GS 405, GS 410 und BF 410 unterstreichen das hochwertige Design der SignatureLine zusätzlich.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

GS 400: 29,99 € (UVP), ab sofort, 5 Jahre Garantie

GS 405: 49,99 € (UVP), ab sofort, 5 Jahre Garantie

GS 410: 39,99 € (UVP), ab sofort, 5 Jahre Garantie

BF 400: 39,99 € (UVP), ab sofort, 5 Jahre Garantie

BF 410: 49,99 € (UVP), ab sofort, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Körperanalysewaagen im Test

Wer nicht nur sein Gewicht überwachen, sondern auch die Anteile an Körperfett, Körperwasser und schließlich Muskelmasse kontrollieren möchte, für den ist eine Körperanalysewaage die richtige Wahl. In unserem Test haben wir 10 Modelle der Hersteller ADE, Beurer, FitBit, iHealth, Leicke, newgen medicals, Medisana, Smartlab, Soehnle und Withings getestet. Hier gelangen Sie zum Test.

Quelle

beurer