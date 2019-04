In allen Haushalten sind Wertsachen und (amtliche) Dokumente, die man sichern will. Auch Massenspeichermedien mit empfindlichen persönlichen Daten, wie bspw. Festplatten oder CDs, DVDs und Blu-rays, sollten immer sicher gelagert werden. Die (digital) verschließbaren Sicherheitskassetten von Master Lock schützen nicht nur vor Diebstahl, Feuer und Wasser — sondern auch vor allen Ausspähversuchen.

Master Lock, Hersteller von Schlössern und Sicherheitsprodukten aller Art, bietet in seinen neuen Sicherheitskassetten CHW30300EURHRO und FHW40300EURHRO so viel Platz, dass sich bspw. auch DIN-A4-Dokumente sicher in ihnen verstauen lassen; dies können Stammbücher, Urkunden und Co sein. Während das Modell CHW30300EURHRO ein Volumen von 10,0 Litern bietet, besticht das Modell FHW40300EURHRO mit einem solchen von 18,5 Litern.

Schutz vor neugierigen Blicken und Diebstahl

Jeder Mensch hat das ein oder andere Dokument, das er vor Diebstahl. Dazu zählen bspw. Vertragswerke in klassischer (Papier-)Form und auch allerlei Daten, die in einem Massenspeichermedium abgespeichert worden sind. Freilich will man diese Dokumente und Dateien auch vor Diebstahl sicher wissen. Nicht anders verhält es sich bei Wertsachen aller Art — auch solchen, die vielleicht nur einen ausgeprägten emotionalen/sentimentalen Wert haben.

Die Sicherheitskassetten von Master Lock schützen all diese Sachen mit zwei (!) verschiedenen Codes: Der erste Code ist individuell einprogrammierbar, während der zweite Code eine schon von Werk aus eingespeicherte Masterkombination darstellt — ähnlich wie die PUK einer normalen SIM-Karte. Mechanische Schlüssel, die leicht abhanden kommen können, sind daher vollkommen entbehrlich.

Widersteht auch Feuer …

Risiken drohen aber nicht nur von anderen Menschen aus; nein, auch Feuer können jederzeit ausbrechen. Gerade Dokumente aus Papier werden schnell Opfer der Flammen und dabei meistens vollends zerstört. Die Sicherheitskassetten von Master Lock halten einem Feuer circa 30 Minuten — und innerhalb dieser Zeit sind die meisten Flammen schon weitergesprungen. Die Sicherheitskassetten trotzen Temperaturen von bis zu 838 °C. Die Temperatur im Inneren des Modells erreicht dabei eine maximale Höhe von 121 °C. Damit ist sowohl Papier, welches erst bei 175 bis 360 °C brennt, als auch Plastik, das erst bei 200 bis 300 °C Celsius schmilzt, sicher vor Feuerschäden. Master Lock bietet übrigens eine Brand-spezifische Garantie: Wird eine Sicherheitskassette durch ein Feuer beschädigt, bekommt der Käufer kostenlos einen Ersatz.

… und Wasser (ETL-verifiziert)

Ein weiteres Naturelement, das empfindliche Dokumente im Handumdrehen vernichten kann, ist Wasser. Große Wasserschaden kommen meistens plötzlich und nicht immer bleibt Zeit, alle wesentlichen Dokumente zu retten. Die Sicherheitskassetten von Master Lock halten Wasser bis zu 72 Stunden stand — ETL-geprüft.

Quelle: https://de.masterlock.eu