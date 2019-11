Severin Espresa Plus

So klein und so viel Geschmack. Das gilt für Espresso ebenso wie für die neue Siebträgermaschine Espresa Plus von SEVERIN. Sie erfüllt höchste Ansprüche der Hobby-Baristas: Dank integriertem Manometer, einem hochwertigen Siebträger und professionellem Zubehör muss sich die Espresa Plus nicht hinter großen (und teuren) Modellen verstecken.

Auf den ersten Blick fällt sofort die hochwertige Ausführung in Edelstahl auf, der Siebträger liegt schwer in der Hand und das Manometer auf der Frontseite vermittelt höchsten Anspruch in Sachen Espresso. Denn Espresso-Liebhaber wissen: Eine schöne Crema und vollmundiger Geschmack sind kein Ergebnis des Zufalls.

Auf den richtigen Druck kommt es an

Mit der Espresa Plus hat man den Brühdruck während der Espresso Zubereitung immer unter Kontrolle. Zeigt das Manometer mehr oder weniger als den optimalen Brühdruck von 9 Bar an, können die Menge des Espresso-Pulvers, Mahlgrad oder Anpressdruck individuell verändert werden. Ein schwerer hochwertiger Tamper, der im Zubehör-Set enthalten ist, ist hier ein unverzichtbares Accessoire. Cappuccino-Trinker werden sich über das Edelstahl-Milchkännchen freuen, das ebenso mitgeliefert wird. Über die integrierte Panarello Milchschaumdüse gelingt das Aufschäumen in wenigen Sekunden.

Perfekt temperiert ab der ersten Tasse

Natürlich spielt auch die richtige Temperatur eine große Rolle für den Espresso-Genuss: Ein leistungsstarkes Thermoblock-Heizsystem mit 1.350 Watt sorgt für perfekt temperierten Espresso ab der ersten Tasse. Die schnelle Aufheizzeit von nur 40 Sekunden ist besonders am Morgen ein echter Vorteil. Auf der Arbeitsplatte nimmt die Espresa Plus dank ihrer kompakten Bauweise und nur 20,5 cm Breite wenig Platz ein. Beste Voraussetzungen damit die Espresa Plus zum täglichen Lieblingshelfer in der Küche wird.

Ab November 2019 erhältlich.

Espressomaschine „Espresa Plus“ / KA 5995 / UVP: 199,90 Euro

Quelle

Severin