Rezeptideen von Le Creuset

Diese vegetarische "Sommerrolle" mit Erdnuss-Dip schmeckt nach Exotik und warmen Sonnenstrahlen und ist in wenigen Minuten zubereitet.

Zutaten für 8 Rollen

Für den Erdnuss-Dip:

• 50 ml Kokosmilch

• 3 EL Erdnussbutter

• 1 kleine rote Chilischote, fein geschnitten

• 1 EL Sojasauce

• Abrieb und Saft 1 Bio-Limette

• 1 TL Honig

Für die Sommerrollen:

• 200 g Tofu

• 2 EL Sojasauce

• 2 EL Maisstärke

• 2 EL Bratöl

• 8 Blatt Reispapier (16 x 16 cm)

• Mango/gelbe Zucchini und/oder gelbe Paprika

• Einige Zweige frischer Koriander

• 50 g Sprossen-Mix

Zubereitung

1) Für den Erdnuss-Dip die Chili fein hacken. Alle Zutaten für die Sauce verrühren und mit 2 EL heißem Wasser glatt rühren.

2) Für die Sommerrollen den Tofu in Streifen schneiden und 15 Minuten in Sojasauce marinieren. Dann herausnehmen und kurz in Maisstärke wenden.

3) Bratöl in der Pfanne erhitzen und den Tofu bei mittlerer Hitze 3-5 Minuten goldbraun anbraten. Dann herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4) Mango mit einem Sparschäler schälen und in Streifen schneiden. Zucchini, gelbe Paprika waschen, putzen und längs in Streifen schneiden. Den Koriander waschen, trocknen und die Blätter abzupfen.

5) Eine flache Schale oder einen Teller etwa einen Zentimeter hoch mit Wasser befüllen. Ein Blatt Reispapier darin von beiden Seiten für jeweils etwa zehn Sekunden eintauchen, auf ein Brett legen und in der Mitte quer mit Tofu- und Gemüsestreifen belegen, darauf Kräuter und Sprossen verteilen und das Papier eng zusammenrollen, dabei einen Rand zwischendurch einklappen. Auf diese Weise insgesamt acht Rollen zubereiten.

6) Die Sommerrollen mit dem Erdnuss-Dip servieren.



TIPP von Le Creuset: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die genannten Zutaten für die Sommerrollen sind nur die Basic-Ausstattung. Auch lecker sind z.B. Avocado, rohe Rote Bete, Paprika, Rotkohl und Möhren.

Quelle

Blies Public Relations GmbH