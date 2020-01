Rezepte von Le Creuset

Dieses Rezept für eine Feigen-Ziegenkäse-Tarte ist der perfekte Begleiter zu jeder Jahreszeit und ganz unkompliziert zuzubereiten.

Zutaten für 4 Portionen

• 40 g Butter

• 1 Packung Filo- oder Yufkateig aus dem Kühlregal

• 2 EL Feigensenf

• 150 g Crème fraîche

• Je nach Größe 4-5 Feigen

• 125 g Ziegenfrischkäse

• 2 Stängel frischen Rosmarin

• 125 g Parmaschinken, optional

• Honig

• Salz, schwarzer Pfeffer

Zubereitung

1) Je nach Packungsvorschrift den Backofen auf 180-200 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.

2) Die Butter in der Pfanne schmelzen lassen und den Rand damit auspinseln. Restliche Butter in eine kleine Schüssel gießen.

3) Teigblätter jeweils einzeln mit flüssiger Butter bestreichen und versetzt in die Form legen. Es sollten 6 - 7 Lagen geben, dabei die Ränder großzügig über den Rand stehen lassen. Feigensenf mit der Crème fraîche verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4) Die Crème-fraîche-Mischung auf dem Teigboden gleichmäßig verteilen.

5) Feigen und Ziegenkäse in dünne Scheiben schneiden und gefächert in die Form legen.

6) Rosmarin abstreifen, feinhacken und auf Käse und Feigen verteilen.

7) Überstehenden Teigrand falten, einschlagen und mit restlicher Butter einpinseln.

8) Zum Schluss etwas Honig darüberträufeln.

9) Im vorgeheizten Backofen ca. 20-25 Minuten backen bis der Teig am Rand goldbraun ist.

10) Um einen knusprigen Boden zu erhalten, die fertige Tarte in der Pfanne auf die Kochstelle stellen und bei mittlerer Hitze den Boden knusprig ausbraten.



TIPP von Le Creuset: Parmaschinken passt wunderbar dazu. Wer mag kann die Schinkenscheiben klein rupfen, auf der Tarte verteilen und mitbacken.

Quelle

Blies Public Relations GmbH