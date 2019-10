Innovative AutoDose Waschmaschinen-Schublade leistet Beitrag für mehr Nachhaltigkeit

Mehr als 5.500 Einreichungen von Unternehmen aus 55 Ländern verzeichneten die Ausrichter des internationalen Red Dot Product Design Awards für 2019. AEG überzeugte die hochkarätige 40köpfige Jury mit einer innovativen Technologie bei ihren Waschmaschinen: AutoDose, eine clevere Waschmaschinen-Schublade, die automatische Dosierung von Waschmittel ermöglicht, wurde jetzt mit dem „Red Dot“-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Begründung der Jury für ihr sehr positives Urteil: ”Im Hinblick auf die zunehmende Gewässerbelastung leistet AutoDose einen fortschrittlichen Beitrag zur ökologisch sinnvollen Waschmitteldosierung.”

Intelligente Technologie schont die Wäsche und die Umwelt

”AutoDose denkt einfach von Anfang bis zum Ende des Programms mit – das ist der Clou!“ freut sich Leen Devos, Director Product Line Care bei Electrolux, über die Lorbeeren und erklärt den smarten Wirkmechanismus: ”Nachdem Sensoren die Beladungsmenge ermittelt haben, errechnet AutoDose auf Basis vor allem von Wassermenge sowie Waschtemperatur für jeden Waschgang einen individuellen Dosierplan für Waschmittel und Weichspüler, wie er für die perfekte Reinheit benötigt wird. AutoDose schont also nicht nur die Kleidung und die Umwelt, sondern auch die Nerven der Nutzer, die sich stets auf optimale Waschergebnisse verlassen können, ohne um ihre Lieblingsstücke bangen zu müssen.“ Mit klar verständlichen Symbolen und Begriffen sowie farblich gekennzeichneten Kammern wird den Benutzern eine intuitive Handhabung ermöglicht. Leen Devos: ”Die Waschmaschinen-Schublade AutoDose ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie optimale Benutzerfreundlichkeit, herausragende Qualität und Fokussierung auf mehr Nachhaltigkeit perfekt Hand in Hand gehen können. Alle Waschmaschinen mit AutoDose-Funktion sind übrigens auch vernetzbar und können über die My AEG Care App gesteuert werden, was sie noch flexibler und intuitiver in der Nutzung macht. AutoDose ist verfügbar bei ausgewählten Waschmaschinen der Serien 6000, 7000 und 8000.

Gestalterische Qualität eint ausgezeichnete Produkte

Initiator und CEO von Red Dot, Professor Dr. Peter Zec, gratulierte den Preisträgern: „Dass Ihre Produkte dem strengen Urteil der Jury standhalten konnten, zeugt von ihrer ausgezeichneten Designqualität. Damit setzen die Sieger maßgebliche Trends.“ Während eines mehrtägigen Bewertungsprozesses legten die Juroren bei der Evaluierung Wert auf Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Langlebigkeit und Ergonomie.

"Lebensqualität gestalten“: Darunter verstehen wir, Erfahrungen rund um Geschmack, Wäschepflege und Wohlbefinden noch einmal ganz neu zu erfinden. Das ist unsere Mission. Als ein führender, weltweiter Hersteller von Hausgeräten für den privaten und gewerblichen Einsatz, setzen wir unsere Kunden bei allem was wir tun in den Fokus. Durch unsere Marken, zu denen unter anderem Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse und Zanussi gehören, verkaufen wir jährlich mehr als 60 Millionen Produkte an Kunden in über 150 Märkten. Im Jahr 2018 beschäftigte Electrolux 56.000 Mitarbeiter rund um den Globus und erzielte einen Umsatz von 12 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.electroluxgroup.com.

Quelle

Elektrolux