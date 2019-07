Philips Bartschneider BT9000 Prestige

Dieser Bartschneider markiert einen Meilenstein innerhalb der Philips Bartschneiderrange. Er ist das neue Flaggschiff dieser Kategorie und seine Entwicklung basiert 1:1 auf dem Feedback und den Wünschen von Männern, die ihren Bart lieben und sich für seine Pflege nur die besten Tools wünschen. Hauptkriterien für einen „Wunschlos-Glücklich-Bartschneider“ sind: Präzision, Power und Design. In allen drei Bereichen erfüllt der Philips BT9000 Prestige höchste Ansprüche.

„Ein gut gepflegter Bart sagt viel über seinen Träger aus…. Und wer sich für „oben mit“ entschieden hat, möchte diesen Style auch in einer gleichbleibenden Qualität tragen. Unser neues Highend-Modell bietet Männern, die ihren Bartstil gefunden haben, ein hochwertiges Tool, um genau das jeden Tag schnell und zuverlässig zu erreichen“, so Ann-Kristin Kaiser, Marketing Manager Male Grooming bei Philips.

Absolute Präzision dank SteelPrecision-System

Ein absolutes „Must Have“ eines jeden Bartschneiders war bisher der Kammaufsatz aus Kunststoff. Dieser erzeugt den Abstand zwischen der Haut und den Klingen, kann sich aber bei stärkerem Druck biegen und so für ein ungleichmäßiges Ergebnis sorgen. Die Lösung: Ein integrierter, beweglicher Metallkamm, der nicht nachgibt, egal wie stark Mann andrückt. Dank des SteelPrecision-Systems des BT9000 Prestige, bestehend aus Metallkamm und leistungsstarkem Schneideelement, wird für Bartlängen zwischen 0,4 und 5 Millimetern kein zusätzlicher Kunststoffaufsatz mehr benötigt. Die innovative Technologie bietet eine optimale Sicht auf den Bart, maximale Kontrolle während der Anwendung und ermöglicht damit ein präzises und schnelles Trimmen für den perfekten Bart. Die Auswahl der Längen erfolgt in 0,2 Millimeter Schritten über ein Zoom-Rad am Handstück. Der Metallkamm ist so designt, dass er unangenehmes Ziehen der Barthaare während des Trimmens vermeidet und besonders nah an der Haut geführt werden kann. Seine spezielle Gleitbeschichtung reduziert unangenehme Reibung und ermöglicht dadurch eine hautfreundliche Anwendung.

Konstante Power dank BeardAdapt-Sensor

Je nach Gesichtsregion kann die Stärke oder Dichte des Bartwuchses variieren. Der BeardAdapt-Sensor überprüft bis zu 125 Mal pro Sekunde die Haardichte und passt das System automatisch an, um eine konstante Geschwindigkeit der Schneidemesser aufrechtzuerhalten, egal wie stark der Widerstand ist. Das ermöglicht eine gleichbleibende Trimmkraft auch bei dichtem und längerem Bart. Diese Technologie hat sich bereits beim Rasierer Flaggschiff Philips Series 9000 Prestige bewährt.

Ikonisches Design

Wer sich für ein High-End-Produkt entscheidet, erwartet ein Premium-Design mit Liebe zum Detail, das die hohe Qualität des Produktes widerspiegelt. Dabei muss es gleichsam optisch und im Gebrauch überzeugen: Das Handstück aus hochwertigem Metall mit Gummieinsatz sieht edel aus und liegt gut und sicher in der Hand. Der Li-Ionen-Akku ermöglicht nach einer Stunde Laden 120 Minuten Trimmzeit, der Ladestand wird in Prozent auf dem LED Display angezeigt. Der praktische Standfuß dient gleichzeitig zum Laden und komfortablen Aufbewahren im Bad, ein edles Hartschalencase bietet Schutz für unterwegs. Zum Reinigen einfach unter fließendes Wasser halten.

Nach der Einführung des Shaver 9000 Prestige im letzten Jahr, erweitert Philips mit dem Bartschneider 9000 Prestige seine Prestige-Reihe im Male Grooming Bereich und bietet somit sowohl für Bartträger als auch Männer, die die Glattrasur präferieren, nun das ideale Tool.

Der Philips BT9000 Prestige wird voraussichtlich erst ab November dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 139,99 € (UVP) erhältlich sein; der Philips Shaver 9000 Prestige ist allerdings schon jetzt zu einem Preis von 267,99 € (Ø) erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Quelle: https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190711-philips-bartschneider-bt9820-15.html