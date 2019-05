“Sun is shining, the weather is sweet! Make you want to move your dancing feet!” — mit diesen euphorischen Aussprüchen zelebrierte Bob Marley ursprünglich den Sommer. Und daher nimmt es auch nicht wunder, dass bei THE HOUSE OF MARLEY Poolparties, Spaß und Strandaction inmitten stehen – mit dem wasserdichten (IP67) Bluetooth-Lautsprecher NO BOUNDS XL (UVP: 169,99 €). Der stilvolle Speaker ist mit einer Akkuzeit von 16 Stunden (Ø) ein ausdauernder Schwimmer. Sein Staub und Stößen widerstehendes Gehäuse macht jede Action mit, einerlei ob im Sand, im Garten oder im Wasser.

Der NO BOUNDS XL bietet allerdings nicht nur ein exzellentes Sounderlebnis; auch die Materialien sollen nicht unerwähnt bleiben: In dem stabilen Lautsprecher kommen ausschließlich recycelte, exklusiv von THE HOUSE OF MARLEY entwickelte Materialmixe zum Einsatz; bspw. ist hier recyceltes PET (Polyethylenterephthalat) in Gestalt von REWIND™-Mash in Kombination mit speziellem REGRIND™-Silikon und natürlichem REGRIND™-Kork zu nennen. Damit steht die Marke, die übrigens wirklich von der Familie Bob Marleys gegründet worden ist, voll hinter ihrem von jeher gepflegten Motto — #MaterialsMatter.

Dank zwei integrierter Tanks schwimmt der NO BOUNDS XL sicher über dem Wasser, sodass man seine Musik selbst beim Spielen im Pool nicht vermissen muss. Außerdem mit dabei ist ein praktischer Karabinerhaken, mit dem der Lautsprecher — wo auch immer — angehängt werden kann. Er lässt sich außerdem als Powerbank verwenden.

Übrigens: Ein Prozent (1 %) des mit dem NO BOUNDS XL von THE HOUSE OF MARLEY erzielten Umsatzes wird in die Forstprojekte der Organisation OneTreePlanted investiert!

Der NO BOUNDS XL ist gegenwärtig zu einem Preis von 124,40 € (UVP: 169,99 €) in den Farben Grey und Signature Black erhältlich.

Quelle: https://www.thehouseofmarley.de/Speaker/No-Bounds-XL.html