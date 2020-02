Neuheit von Gastroback

Grillen in der Oberliga – dafür braucht der Hobby-Griller neben einem Profigrill auch erstklassiges Fleisch. Um diese Grundvoraussetzungen optimal zu vereinen, haben GASTROBACK®, der Hersteller von Haushalts-und Küchengeräten im Premiumsegment, und Kreutzers, ein Unternehmen, das das besteFleisch aus aller Welt im Internet anbietet, eine Kooperation geschlossen. Beim Kauf eines Design BBQ Advanced Control Grill von GASTROBACK® erhält der registrierte Kunde ein Fleisch-Genuss-Paket im Wert von bis zu 60 € von Kreutzers geschenkt.

Bei der Überlegung welcher Grill es in der neuen Saison sein soll, entdecken immer mehr Hobby-Griller die Vorteile des elektrischen Kontaktgrills. Wer sein Steak problemlos auf denPunkt gegart haben möchte, sollte den DESIGN BBQ ADVANCED CONTROL vonGASTROBACK® wählen. Durch die sechs vorinstallierten Grillprogramme und das integrierteGrillthermometer lassen sich Steaks zuverlässig rare, medium oder well done zubereiten. Darüber hinaus ermöglicht die Low-Fett-Funktion gesundes Kontakt-Grillen ohne Fett, wobei das abtropfende Fett in eine Auffangschale fließt. Anschließend kann das Fett entsorgt und die herausnehmbaren Grillplatten in der Spülmaschine gereinigt werden. Speziell für diesen Grill der Extraklasse hat Kreutzers die zwei Genuss-Pakte zusammengestellt. Der Kunde kann wählen zwischen zwei 350g schweren Argentinischen Hüftsteaks oder zwei 350 g schweren Walisischen Lammrückenstücken von Kreutzers. Beide Fleischsorten sind schon Sous Vide vorgegart, so dass sie schon nach 3Minuten perfekt gegrillt serviert werden können. Die mitgelieferte Schritt-für-Schritt-Anleitung garantiert auch Anfängern perfektes Grillfleisch vom DESIGN BBQ ADVANCED CONTROL.

Kontaktgrills im Test

Mit einem Kontaktgrill lassen sich Fischfilets und Steaks auch an kalten Wintertagen mit Röstaromen anreichern. Steht Ihnen der Sinn weder nach Fisch noch nach Fleisch, lassen sich auch Sandwiches knusprig zubereiten. Wir haben 8 Kontaktgrills auf die Probe gestellt. Mit welchem Modell die besten Ergebnisse erzielt wurden, lesen Sie hier.

Quelle

Gastroback