Neues Steakmesser-Set von WÜSTHOF

Für allerhöchsten Fleisch-Genuss: Neben der Qualität des Fleisches und der Art und Weise, in der man es zubereitet, spielt auch die Schneid-Technik mit ein: Denn sie bestimmt, wie man das Fleisch am Gaumen erlebt. Fleisch sollte während des Schneidens insbesondere nicht zerrissen werden. Die neuen Steakmesser von WÜSTHOF stellen den idealen Partner eines jeden Steak-Liebhabers da; mit ihnen lässt sich Entrecôte-, Filet- und Rump-Steak präzise und schonend zerteilen. Das STEAK SET spricht Genießer an, die exzellentes Fleisch schätzen und das Genusserlebnis mit dem Freundes- und Familienkreis teilen.

Präzision und Robustheit

Das Set besteht aus vier Messern in allerhöchster Solinger-Qualität. Die Handteile der Steakmesser bestehen aus erlesenem, warmem Holz (Pflaumenholz). Da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, ist kein Handteil wie das andere; das wundervoll-natürliche Muster des Holzes macht jedes einzelne Messer zu einem Unikat. Extrabreite Messerschneiden aus stabilem Stahl erlauben exakteste Schnitte; die an drei Stellen vernieteten Handteile vermitteln Grip und damit Sicherheit.

Das STEAK SET von WÜSTHOF ist ab jetzt zu einem Preis von 119,00 € (UVP) erhältlich; entsprechende Händler/-innen — sowohl online als auch vor Ort — können Sie hier ausmachen.

Für Steak-Liebhaber/-innen interessant ist sicherlich auch unser aktueller Test von Sous-Vide-Sticks: Im letzten Monat (ETM TESTMAGAZIN 05/2019, Nr. 165) haben wir zehn (10) verschiedene Sous-Vide-Sticks getestet. Mit einem Klick hier kommen Sie zum detaillierten Testbericht!

Quelle: https://www.wuesthof.com/deutschland/meta/pressekontakt-deutschland/index.jsp