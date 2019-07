Saug-/Wischroboter von Sichler

Der intelligente Multiroom-Saug- und Wisch-Roboter mit WLAN, App und 4-Phasen-Reinigung lernt beim Reinigen der Wohnung dazu.

Macht auf Knopfdruck sauber: Der neue fleißige Roboter saugt den Boden praktisch unermüdlich. Dank seiner speziellen Form sowie der zusätzlichen Seitenbürste erreicht der Saug- und Wisch-Roboter von Sichler Haushaltsgeräte auch Ecken. Und weil er besonders flach ist, reinigt er sogar unter Möbeln - ohne dass man sich bücken muss.

Super-bequeme Bedienung per App: Einfach die kostenlose App auf dem Mobilgerät installieren und den Reinigungshelfer per WLAN Koppeln. Schon hat man volle Kontrolle und stellt alles ganz nach den Bedürfnissen ein.

Sorgt rasch für einen glänzenden Boden: Mit 10 Wisch-Bewegungen pro Sekunde putzt der Saubermann groben Dreck vom Boden, den er dann aufsaugt. Anschließend versprüht er wohldosiert Wasser in Abhängigkeit der Raumtemperatur und wischt nochmal nach. So hinterlässt er keine Wasserpfützen, sondern sauber polierte Böden.

Navigiert präzise durch das Zuhause: Sein Gyro-Sensor und elektronischer Kompass registrieren Drehbewegung und Richtung. Zudem erkennt der flinke Putzgehilfe mithilfe von 7 Sensoren störende Objekte sowie Teppiche und umfährt diese einfach. So meidet der Roboter z.B. auch Treppenstufen.

Lernt selbstständig die Wohnung kennen: Dank Mapping-Funktion und Laser erstellt der Putzhelfer eine virtuelle Karte von bis zu 484 m². Mit der Multiroom-Funktion erkennt er, was er noch putzen muss, und fährt selbstständig verschiedene Räume an. So kümmert sich der Roboter zuverlässig um das ganze Zuhause!

Der neue Sichler Multiroom-Saug- und Wisch-Roboter ist ab jetzt zu einem Preis von 399,95 € (UVP) erhältlich, bspw. im PEARL-Onlineshop (hier).

Quelle: PEARL.GmbH / www.pearl.de