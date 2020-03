Neue Trendfarbe spicy mustard:

Warme Gelbtöne sind anziehend! Längst hat die In-Farbe die Fashionwelt verzaubert und Pullover, Blusen und Tops gekonnt in Szene gesetzt. Jetzt zeigt sich ihre attraktive Wirkung auch im Wohnambiente: spicy mustard sorgt für ein Style-Update und peppt das moderne Zuhause mit Kissen, Tischläufern oder Accessoires auf. Als optische Würze setzt spicy mustard Kontraste zu dunklen, satten Tönen und ist die Antwort auf aktuelle Stilfragen.

alfi stellt passend dazu die Premium-Isolierkanne Gusto in spicy mustard vor und rückt den Naturton in den Mittelpunkt. Mit dem Klassiker in spicy mustard bleiben Genuss­menschen in jeder Hinsicht am Puls der Zeit: Gusto präsentiert sich mit AromaSafe und frei von BPA für einen gesunden Lebensstil – Kaffee und Tee halten bis zu 12 Stunden warm und Kaltes 24 Stunden kalt.

Lässig leben mit Lifestyle-Produkten von alfi: Die Einhandbedienung ermöglicht punkt­genaues und komfortables Eingießen von Kaffee- und Teespezialitäten. Trendsetter ergänzen dieses Szenario mit Produkten in sea pine. Der zerlegbare Deckel unterstützt die leichte Reinigung. Und dank alfiDur Vakuum-Hartglaseinsatz und innovativem Ver­schluss-System mit Air Control ist die Gusto absolut dicht.

Inspiriert von der diesjährigen Mode kommt die Isolierkanne noch in zwei weiteren Varianten ins Interieur: In black plum und dark denim – der Pantone Farbe 2020. Damit reihen sich die Neuheiten optisch in das breite Gusto-Farbspektrum von silk blue über space grey bis zu quarz rosé ein.

Inhalt: 1 Liter.

Empf. VK-Preis: € 49,95

Isolierkannen im Test

Isolierkannen sind praktisch und halten Getränke über mehrere Stunden hinweg wahlweise warm oder auch kalt. Mit welcher Kanne das am besten gelingt, haben wir getestet. Lesen Sie hier, welches der 10 getesteten Modelle mit der besten Leistung punkten konnte.

Quellen

blies pr