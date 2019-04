Neue Schlagbohrmaschine von AGT Professional

AGT Professional bietet mit seinem neuen Schlagbohrhammer eine moderne Schlagbohrmaschine mit einer ordentlichen Leistung von 550 Watt an. Dieses Modell soll sich leichterdings durch alle Wände bohren können – einerlei ob aus Holz, massivem (Natur-)Mauerwerk oder Stein; wahlweise im Bohr- oder im Schlagbohrmodus mit maximal 3.000 Umdrehungen pro Minute oder 48.000 Schlägen pro Minute. Wann immer man die Schlagbohrmaschine nicht braucht, kann man sie in dem als Zubehör beigelegten, stabilen Transportbehältnis aus (Hart-)Plastik verstauen.

Die (Schlag-)Bohrleistung kann mit der elektronischen Drehzahlregelung minutiös angepasst werden und erleichtert so bspw. das Anbohren. So arbeitet man immer mit dem idealen Tempo! Dank des gummierten Handteils lässt sich das Modell auch immer sicher handhaben; schließlich können die Hände gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen abgelegt werden, um die Schlagbohrmaschine so zu stabilisieren.

Mit dem Tiefenanschlag lässt sich die Tiefe des zu bohrenden Lochs exakt vorbestimmen — von 13 (Mauerwerk, Stahl) bis 25 Millimetern (Holz). So schützt man übrigens das hinter den Wänden gelegene Strom- und Wasserleitungswerk.

Die Schlagbohrmaschine ist ab jetzt im PEARL-Webshop zu einem Preis von 34,90 € (UVP: 49,90 €) erhältlich (hier).

