Mit frischen Pastelltönen sorgt die italienische Designschmiede für unbeschwerte Leichtigkeit in jedem Zuhause

Egal, ob draußen der Himmel weint oder die Sonne lacht: Die kultigen Smeg Hausgeräte in zarten Pastelltönen verleihen jedem Tag eine Portion Sommerglück. Mit frischem Pastellgrün, dezentem Creme, sanftem Cadillac Pink und luftigem Pastellblau schicken sie unsere Gedanken auf eine Reise nach Süden: an das blaue Mittelmeer, zu langen Sandstränden und sanften Hügeln voll duftender Blüten und Kräuter.

Creme: der sanfte Begleiter

Die Harmonie organischer Formen und natürlicher Eleganz unterstreichen Hausgeräte in elegantem Creme. Sie schaffen ein entspanntes Wohnerlebnis wie lange Spaziergänge, barfuß am Strand.

Pastellgrün: Eintauchen in Natur pur

Zarte Grüntöne lassen unsere Gedanken spazieren gehen, durch endlose Hügel und schimmernde Olivenhainen. In der Küche erinnert uns das feine Pastellgrün der Küchengeräte von Smeg zudem an unserer Lieblingskräuter: Duftet es hier nicht nach Salbei, Rosmarin und Thymian? Da bekommt man gleich doppelt Lust, in der Küche zu verweilen.

Zartes Rosa: Retro vom Feinsten

Üppige Hecken aus Oleander, ein Erdbeereis auf die Hand: zartes Rosa lässt uns von Urlaub träumen. Die Küchenhelfer von Smeg in Cadillacpink verlängern dieses Gefühl unbeschwerter Leichtigkeit in unseren Alltag, immer wieder an jedem Morgen.

Pastellblau: dem Himmel so nah

Kein Wunder, dass die Lieblingsfarbe der meisten Menschen Blau ist: Sie erinnert an das Strahlen des Himmels, den weiten Horizont, an Wasser, Wind und Wellen. Der italienische Hausgerätehersteller Smeg holt dieses Gefühl von Freiheit in die Küche. Die kultigen Retro-Toaster, Zitruspressen und Kühlschränke in Pastellblau verwandeln auch die kleinste Stadtwohnung in ein Sommerhaus am Meer.

Toaster im Vergleich

Toaster eignen sich nicht nur für Toastbrot-Fans. Denn mit einem Toaster können Sie auch Bagles frisch aufbacken, Brötchen aufwärmen oder gefrorene Brotscheiben auftauen. Wir haben jüngst 14 aktuelle Toaster getestet. Lesen Sie hier, welches der Modelle die Testerinnen und Tester überzeugen konnte.

Quelle

Smeg