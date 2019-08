Schnell noch ein vitaminreicher Smoothie für den Weg zur Arbeit oder zum Sport? Spontan ein erfrischender Milchshake oder ein gesunder Gemüse-Dip fürs Abendessen oder das Picknick im Park? Der neue kompakte Philips Mini-Standmixer sorgt für feine Ergebnisse und zaubert frische Smoothies und Co. innerhalb von nur 30 Sekunden – und das direkt in eine praktische 0,6 Liter Trinkflasche für unterwegs. Ideal, wenn es mal schnell gehen muss. Zudem mischt er auch weiche Zutaten für zum Beispiel Pfannkuchenteig oder Mayonnaise oder püriert gekochte Zutaten für leckere Gemüsesuppen. Je nach Beschaffenheit der Zutaten stellt der Mini-Standmixer zwei Geschwindigkeitsstufen bereit und ermöglicht so die gewünschte Konsistenz. Sogar Eiswürfel zerkleinern die vier Klingen aus rostfreiem Edelstahl zuverlässig. Der leistungsstarke 350 Watt-Motor und das spezielle Design der Trinkflasche garantieren dabei schnelle und gleichmäßige Ergebnisse. Das abnehmbare Zubehör lässt sich nach dem Gebrauch ganz einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Der Mini-Standmixer von Philips ist in den Farben Silber und Weiß zu einem Preis von 44,99 € (UVP) erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Ein interessanter Standmixer ist auch der Freshboost Vakuum-Standmixer (KB181D) von Krups. Dieses im Vakuum mixende Modell haben wir vor ein paar Monaten geprüft (ETM TESTMAGAZIN 09/2018, Nr. 157). Mit einem Klick hier kommen Sie weiter zum kostenlos lesbaren Testbericht!

Quelle:

https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190710-philips-mini-standmixer.html