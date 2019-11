MEDICA 2019

Bluthochdruck ist laut der Deutschen Hochdruckliga der Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland leidet etwa jeder dritte Erwachsene an Hypertonie, bei den über 70-Jährigen sind es sogar drei von vier Personen. Besonders tückisch ist, dass sich Hypertonie in der Regel nicht durch bestimmte Symptome bemerkbar macht – daher wird Bluthochdruck häufig auch als „Silent Killer" bezeichnet. Beurer stellt auf der MEDICA in Düsseldorf vom 18. bis 21. November 2019 eine Reihe von neuen Geräten vor, die mit innovativen Funktionen dabei helfen, die Herzgesundheit jederzeit im Blick zu behalten.

BM 51 easyClip – Die Manschette neu gedacht

Das neue BM 51 easyClip ermöglicht eine unkomplizierte vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm. Insbesondere ältere Menschen haben häufig Schwierigkeiten bei dem korrekten Anlegen der Blutdruckmanschette am Oberarm. Die neue innovative easyClip-Manschette des BM 51 für Oberarmumfänge von 22-42 cm ist mit nur einem Handgriff fixiert und macht daher den Messprozess noch einfacher. Durch die Inflation-Technologie erfolgt die Messung komfortabel und schnell bereits während des Aufpumpens. Der Risiko-Indikator, eine farbige Skala zur Einstufung der Messergebnisse, hilft dem Nutzer bei der Interpretation seiner gemessenen Werte. Auf dem XL-Display kann unmittelbar nach der Messung gut abgelesen werden, ob der Blutdruckwert zu niedrig, zu hoch oder normal ist. Das Gerät besitzt zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte. Ebenfalls kann der Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. den Mittelwert des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage angezeigt werden. Mit der Arrhythmie-Erkennung ermittelt das BM 51 anhand des Blutdrucks auch mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus. Die Messgenauigkeit des Produkts ist von der European Society of Hypertension (ESH) klinisch validiert.

BM 93 – Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion

Ein Gerät – zwei Funktionen. Mit dem Kombi-Produkt BM 93 kann die Herzgesundheit optimal im Blick behalten werden. Neben der vollautomatischen Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm ist zusätzlich auch die Erstellung eines Elektrokardiogramms möglich. Das 1-Kanal-EKG zur Aufzeichnung des Herzrhythmus erfolgt über das Auflegen der Fingerkuppen auf die Sensorfelder. Der Risiko-Indikator erleichtert die Interpretation der Ergebnisse. Durch die erweiterte Arrhythmie-Erkennung werden selbst Vorhofflimmern oder Extrasystolen frühzeitig sichtbar. Das BM 93 hat zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte. Die Manschette ist für Oberarmumfänge von 23-43 cm geeignet. Die Daten werden automatisch per Bluetooth® an die „beurer HealthManager" App übertragen. Somit können die Werte zum Blutdruck und Herzrhythmus jederzeit über das Smartphone eingesehen und langfristig beobachtet werden.

BC 54 Bluetooth® – Vernetzte Blutdruckmessung am Handgelenk

Das neue BC 54 Bluetooth® macht eine automatische und sichere Blutdruckkontrolle am Handgelenk möglich. Das Gerät mit zwei Benutzerspeichern für je 60 Messwerte ist vor allem unterwegs ein praktischer Begleiter. Das BC 54 überzeugt ebenso mit der Inflation-Technologie für eine komfortable, schnelle Messung, dem Risiko-Indikator und der Arrhythmie-Erkennung, die den Anwender zuverlässig auf mögliche Unregelmäßigkeiten hinweisen. Anhand der Durchschnittswerte aller gespeicherten Messungen bzw. der Mittelwerte von Morgen- und Abendblutdruck der letzten sieben Tage lassen sich Veränderungen schneller erkennen. Die Werte können auf dem schicken Schwarzdisplay besonders gut abgelesen werden. Der Nutzer kann alle Daten automatisch per Bluetooth® in die „beurer HealthManager" App übertragen. Dies macht eine unkomplizierte Langzeitanalyse für Arzt und Patienten möglich. Hinsichtlich der Messgenauigkeit erfüllt das BC 54 alle Anforderungen der European Society of Hypertension (ESH).

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BM 51 easyClip: 69,99 € (UVP), ab Januar 2020, 5 Jahre Garantie

BM 93: 129,99 € (UVP), ab Februar 2020, 5 Jahre Garantie

BC 54 Bluetooth®: 49,99 € (UVP), ab Dezember 2019, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen zu den Blutdruckmessgeräten sind am Beurer Stand auf der MEDICA vom 18. bis 21. November 2019 in Halle 10 Stand D20 erhältlich.

Blutdruckmessgeräte im Test

Die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks ist wichtig! Wenn Sie noch auf der Suche nach dem passenden Blutdruckmessgerät sind, könnte unser Test von 6 Handgelenk-Blutdruckmessgeräten für Sie von Interesse sein. Wir haben Modelle von Beurer, Braun, Newgen Medicals, OMRON, Sanitas und Soehnle genau geprüft. Lesen Sie hier, welches der Modelle nicht nur genau misst, sondern auch leicht zu handhaben ist.

Quelle

Beurer