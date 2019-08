LG und Bitburger

LG Electronics (LG) Deutschland löscht den Durst seiner Kunden mit einer besonderen Promotion: Diesen Sommer erhalten Verbraucher beim Kauf eines Kühlschranks mit dem Feature „DoorCooling+“, dazu gehören Modelle der Serien Side-by-Side mit InstaView, SLIM Side-by-Side sowie der Kühl-Gefrierkombinationen, Gutscheine für vier Kästen Bitburger dazu: Die Aktion beginnt am 19. August 2019 und endet am 30. September 2019. Die Gutscheine können einmalig gesammelt bis zum 31. Oktober 2019 bei allen real-Filialen in ganz Deutschland eingelöst werden, die Bitburger-Bier im Kasten anbieten*. Die Coupons erhalten die Kunden nach einer Registrierung auf lg.de/bitburger, die bis zum 15. Oktober 2019 möglich ist. Dort finden sich zudem weitere Informationen zu allen teilnehmenden Aktionsmodellen, darunter auch der InstaView Door-In-Door Kühlschrank GSX 961 NEAZ und die Kühlgefrierkombination GBB 92 STAXP.

Für das Bitburger-Bier – und natürlich alle anderen Lebensmittel – bieten die LG-Kühlgeräte eine besondere Funktion: Door Cooling+ zirkuliert die kalte Luft von oben nach unten, um schnell gleichmäßig kühle Temperaturen auch in für den Luftstrom ansonsten schwer zugänglichen Bereichen zu garantieren. Durch eine zusätzliche Luftöffnung oben im vorderen Bereich wird der komplette Kühlschrank gleichmäßiger und schneller – bis zu 32 % schneller im Türbereich** – gekühlt.

Eine Reihe von Technologien unterstreichen auch bei der neuen Serie den Fokus von LG auf Anwenderfreundlichkeit und Energieeffizienz im Bereich der Haushaltsgeräte. Den Kern der Kühl-Gefrierkombinationen bildet der LG Linear-Inverter-Kompressor, der um ebenfalls 32 Prozent energieeffizienter ist als gängige Kompressoren. Für gleichmäßige Temperaturen mit maximalen Schwankungen von ± 0,5 ˚C im Kühlschrank sorgt „LINEAR Cooling“. Dies hat den Vorteil, dass überall im Kühlschrank ein optimales Kühlklima herrscht.

Die LG-Kühlschränke und Kühl-Gefrierkombinationen Side-by-Side mit InstaView und Door-in-Door-Funktionalität verfügen über ein elegantes, verspiegeltes Glasfenster, das bei zweifachem Anklopfen transparent wird. Auf diese Weise wird der Blick auf das einfach zugängliche Innenfach freigegeben, ohne dass die Kühlschranktür geöffnet werden muss. Das reduziert den Kälteverlust und die Lebensmittel bleiben länger frisch.

Die SLIM Side-by-Sides zeichnen sich durch ein besonders platzsparendes und schmales Design aus. Sie fügen sich mit ihrer geringeren Breite nahtlos in die moderne Küchenlandschaft ein, ohne auf Bedienkomfort, Geräumigkeit und amerikanisches Flair zu verzichten. Für höchste Flexibilität sorgen die insgesamt vier Türen der Side-by-Side-Geräte und die kreativen Stauraummöglichkeiten mit einer Kühlraumsektion im oberen Teil und Gefrierfächern im unteren Teil.

Die Kombination aus langlebigem Kompressor sowie den innovativen Kühltechnologien sorgt gleich in mehrfacher Hinsicht für Nachhaltigkeit und hilft im Alltag Geld zu sparen. So sinkt der Energieverbrauch im Haushalt, gleichzeitig bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch und genießbar – die Menge der Lebensmittel, die im Müll landet wird verringert. Längere Gerätelebensdauer mit verbesserter Energieeffizienz und weniger Müll bedeutet letztendlich auch weniger Ausstoß von klimaschädlichem CO 2 .

Suchen Sie vielleicht noch nach einer neuen, sparsamen Kühl-/Gefrierkombination? Dann empfiehlt sich ein Blick in unseren aktuellen Test (ETM TESTMAGAZIN 08/2019, Nr. 168): Hier hatten wir nämlich 9 Kühl-/Gefrierkombinationen im Test, unter anderem von Amica, Bauknecht, Beko, Gorenje, Haier, LG, Samsung, Severin und Sharp. Mit einem Klick hier kommen Sie direkt zum Testbericht!

Quelle:

LG Electronics Deutschland GmbH (https://www.lg.com/de)