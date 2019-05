Kühl-/Gefrier-Kombination von Bauknecht

Obst und Gemüse sind die Grundlage einer ausgewogenen, gesunden Ernährung. In unseren Stress-geprägten Leben bleibt allerdings nur selten Zeit, um mehrmals pro Woche in den Supermarkt zu springen und nach dem ansprechendsten Obst und Gemüse zu suchen – je länger solche Lebensmittel aber gelagert werden, desto mehr verlieren sie natürlich auch an Frische; und das äußert sich nicht nur im Geruch und Geschmack, sondern auch in den enthaltenen Anteilen an Mineralien, Vitaminen und Co. Mit dem neuen Total No Frost-Kühlschrank von Bauknecht müssen in Sachen Frische aber endlich keine Kompromisse mehr eingegangen werden: Denn im Fresh Zone+-Fach mit Feuchtigkeitsregulierung bleibt die ursprüngliche Frische von Obst und Gemüse bis zu 15 Tage lang erhalten.* Bei den Dual Cool Total No Frost-Modellen von Bauknecht stellen die Dual Cool-Technologie und die Active Fresh Pro-Funktion zusätzlich sicher, dass sich Lebensmittel auch in anderen Bereichen des Kühlraums deutlich ausdauernder halten. Bauknechts neues Sortiment an Kühl-/Gefrier-Kombinationen bietet also neben einem außerordentlich authentischen Design auch ein intelligentes Raum-Management-System.

* Nach einem an das Gewicht und die visuelle Qualität anknüpfenden, internen Test von Bauknecht.