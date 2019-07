KRAFTPAKET von Tchibo

Wenn der Wecker wieder mal in aller Früh' vor sich hin läutet, braucht man erstmal Eines: Einen starken Wachmacher! Für alle, die ohne einen solchen nicht zur Arbeit springen können (. . . oder wollen), bietet Tchibo ab jetzt das KRAFTPAKET an! Ob man den Wachheitsschub jetzt zum Frühstück oder zwischendurch braucht – intensiv und charakterstark bringt er Filterkaffee-Fans hellwach durch den Tag.



Das Geheimnis seiner Intensität und seines belebenden Charakters? Das ist der hohe Anteil an aromatischen Robusta-Bohnen (50 %): Sie enthalten nämlich schon von Natur aus viel mehr Koffein als Arabica-Bohnen. In Kombination mit erlesenem Arabica verleihen sie diesem Blend ein besonders intensives, ausdrucksvolles Aroma. Das KRAFTPAKET wird übrigens – nach alter Tradition – in Magdeburg geröstet.

Das KRAFTPAKET ist ab jetzt zu einem Preis von 4,49 € pro 500 Gramm in allen Tchibo-Filialen der neuen Bundesländer und von überall aus im Tchibo-Onlineshop (hier) erhältlich.

Wenn Sie noch nach einer neuen Filtermaschine suchen sollten, können Sie sich einmal unseren aktuellen Filtermaschinen-Test ansehen (ETM TESTMAGAZIN 06/2019, Nr. 166). Hier haben wir 10 Filtermaschinen (mit Mahlwerk) geprüft — von AEG, BEEM, CASO, Gastroback, Kalorik, Klarstein, Melitta, Philips, Princess und Severin. Mit einem Klick hier kommen Sie zum Testbericht!

Quelle:

https://www.tchibo.com/servlet/content/1299116/-/pid=310330/starteseite-deutsch/presse/presseinformationen19_06_24_kraftpaket.html