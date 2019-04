Kooperation zwischen Nilfisk und Brain Corp.

Der in Brøndby, Dänemark, sitzende Hersteller Nilfisk hat sich mit Brain Corp. verknüpft. Mit dem modernen Technologiesystem von Brain Corp. will der internationale Hersteller neue Konzepte zur autonomen und vernetzten Reinigung verwirklichen. Des Weiteren soll auch der Nilfisk Liberty SC50 mit dem schon bestehenden Partner Carnegie Robotics weiterentwickelt werden.

Bereits zur Cleaning.Management.Services.-/CMS-Messe 2017 stellte Nilfisk sein einzigartiges Sortiment an autonomen Reinigungssystemen vor. Als Flagship-Modell dieses innovativen Sortiments setzt die autonome Scheuersaugmaschine Nilfisk Liberty SC50 heute noch immer die Standards innerhalb des Marktes – sowohl anknüpfend an Compliance und Sicherheit als auch an die Handhabung in praxi. Nach intensiven Testphasen nutzen mittlerweile mehrere der weltweit vorherrschenden Facility-Management-Provider die autonome Reinigungsleistung der Nilfisk Liberty SC50. Der Entwicklungserfolg ist aus der produktiven Zusammenarbeit mit Carnegie Robotics entsprungen; daher bleibt diese Kooperation auch in Zukunft weiter erhalten.

Expansion in neue Sphären

Mit den Ressourcen der neuen Brain Corp.-Kooperation wird Nilfisk seine Entwicklungsanstrengungen weiter intensivieren. „Die Partnerschaft mit Brain Corp. ist eine starke Ergänzung unserer Multipartner-Strategie für vernetzte autonome Reinigungslösungen. Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden den Zugang zu den richtigen Partnern und Technologien zur richtigen Zeit zu ermöglichen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, eine starke Position für Nilfisk im zukünftigen Ökosystem rund um die vernetzte autonome Reinigung aufzubauen“, betont Hans Henrik Lund, CEO von Nilfisk.

Brain Corp. wurde im Jahre 2009 gegründet und hat sich mit seinem KI-System Brain OS eine starke Position innerhalb der Sphäre autonomer Reinigung erarbeitet – mit einem Schwerpunkt im Einzelhandel. Nilfisk wird verknüpft mit Brain Corp. zusammenarbeiten, um das Sortiment an autonomen Reinigungssystemen von Nilfisk mit neuen Produkten zu erweitern. „Wir freuen uns darauf, unser Wissen und unsere Expertise mit Brain Corp. zu bündeln, um unser Portfolio – und damit auch den Markt – voranzutreiben. Unsere Vision ist es, den Markt der intelligenten Reinigungslösungen anzuführen. Mit Brain Corp. sind wir diesem Ziel einen weiteren Schritt nähergekommen", so Hans Henrik Lund abschließend.