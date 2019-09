Kaffeegenuss hat viele Gesichter – und hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Technologie, Tradition und Erfahrung sind wichtig. Mindestens so bedeutend ist auch eine echte Leidenschaft für Kaffeekreationen auf höchstem Niveau. Erst wenn alles in Perfektion zusammenkommt, entstehen Genusserlebnisse der Spitzenklasse. Mit der neuen GIGA 6 tritt JURA den ultimativen Beweis an. Die GIGA 6 ist eine echte Profi-Maschine für zu Hause. Sie bietet die Technik und die Möglichkeiten, die in der anspruchsvollen Gastronomie geschätzt werden und in den exklusivsten Restaurants und Kaffee-Bars zu finden sind.



Dass in einem Vollautomaten der Profi-Spitzenklasse nur Top-Technik zum Einsatz kommt, versteht sich von selbst. So verfügt die JURA GIGA 6 nicht nur über zwei Pumpen und zwei Thermoblöcke, sondern auch über zwei elektrisch verstellbare, ultraharte Keramikscheiben-Mahlwerke. Sie sind im Hinblick auf Schnelligkeit, Kraft und Präzision kaum zu übertreffen. Ein spezielles Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©) sorgt für ein konstant perfektes Mahlergebnis. Mit den Mahlwerken können verschiedene Kaffeesorten auch gleichzeitig gemahlen werden. Damit hat der Genießer eine große Bandbreite an Optionen: Er kann definieren, ob die eine oder andere Kaffeesorte zu 25, 50, 75 oder 100 Prozent zum Einsatz kommt.

Variieren nach individuellem Geschmack

Insgesamt 28 individuell programmierbare Spezialitäten hält die JURA GIGA 6 bereit. Neu ist die Zubereitung authentischer Cortados auf Knopfdruck. Diese spanische Spezialität aus aromatischem Espresso und feinporigem Milchschaum lässt sich vom Kaffeegenießer ganz nach seinem Gusto kreieren – mit genauso viel Espresso- und Milchschaumanteil, wie er es möchte. Natürlich verfügt die JURA GIGA 6 auch über die One-Touch-Lungo-Funktion. Sie sorgt für besonders bekömmliche lange Spezialitäten, indem sie dem extrahierten Kaffee zusätzlich heißes Wasser zufügt – genauso wie Profi-Baristas ihre Kreationen perfektionieren. Ganz gleich aber, welche Spezialität gerade der Favorit des Genießers ist: Mit der JURA GIGA 6 kann er problemlos Kaffee und warme Milch oder feinsten Milchschaum zubereiten. Ob die neue JURA GIGA 6 zwei Spezialitäten unabhängig voneinander realisiert oder die vom Genießer definierte Mischung seiner favorisierten Kaffeesorten und -stärken in eine unwiderstehliche Kaffeespezialität verwandelt: Stets tut sie dies auf einem Niveau, auf dem sich üblicherweise nur renommierte Gastronomen und professionelle Baristas bewegen.

Durchdachtes Detail: Restwassersystem mit Einhand-Bedienung gegen Überschwappen

Sein ausgereiftes Konzept und die innovativen Technologien positionieren den Kaffeespezialitäten-Vollautomaten an der Spitze der Profi-Klasse. Aber es sind vor allem die Details, die den entscheidenden Unterschied machen. So überzeugt die GIGA 6 durch ein neues, durchdachtes Restwasser-Entsorgungssystem, das für besonderen Bedienkomfort sorgt. Die Restwasserschale ist dafür konstruiert, dass sie sich mit nur einer Hand entnehmen, entleeren und einsetzen lässt. Ihr Schwerpunkt ist so gelegt, dass kein Wasser überschwappt.

Top-Technologien setzen Standards im Top-Segment

Selbstverständlich ist die JURA GIGA 6 auch mit allen bewährten, zeitgemäßen JURA-Technologien ausgestattet Zunächst vereint das große, hochauflösende 4,3-Zoll-TFT-Touchscreen-Farbdisplay Intelligenz und Intuition auf einmalige Weise. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (Smart Mode) macht die Bedienführung noch einfacher, komfortabler und persönlicher als je zuvor. Und natürlich sind auch bekannte anspruchsvolle Technologien wie das Intelligent Water System (I.W.S.®) und CLARIS Smart für perfekte Wasserqualität und automatische Filtererkennung, dem Puls Extraktionsprozess P.E.P.®, dem einzigartigen intelligenten Vorbrühsystem I.P.B.B.A.S.® sowie Smart Connect und J.O.E.®-Kompatibilität, der App von JURA für Smartphone, Tablet und Apple Watch. Mit der neuen GIGA 6 hat JURA die Messlatte für 5-Sterne-Vollautomaten ein Stück höher gelegt. Sie ist ein Superlativ in Reinform – für Genuss und Komfort, die selbst in der Königsklasse ihresgleichen suchen.

Der Kaffeevollautomat JURA GIGA 6 in Aluminium wird voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres über das Netz der von JURA autorisierten Fachhändler zu einem Preis von 3.499,00 € (UVP) erhältlich sein.

Kaffeevollautomaten im Test

Quelle:

FleishmanHillard Germany GmbH