Nicht nur Starkoch Jamie Oliver kennt das, man brät ein Gericht in der Pfanne an und möchte es im Ofen fertiggaren. Wäre es hierfür nicht praktisch, die Pfanne einfach direkt in den Ofen schieben zu können? Mit der neuen Kochgeschirr-Serie Jamie Oliver Ingenio von Tefal ist das möglich. Für alle, die es wie Jamie Oliver unkompliziert lieben, hat Tefal ein Kochsystem entwickelt, das an Vielseitigkeit nicht zu übertreffen ist und dank dem Trick mit dem „Klick!“ kaum Platz einnimmt. Herzstück der Serie ist der einzigartige, ergonomische Griff, der komplett abnehmbar ist. Mit einem einfachen „Klick!“ lässt sich der patentierte Ingenio-Griff an den Pfannen und Kasserollen der Kochgeschirr-Serie von Tefal sicher anbringen – und genauso leicht wieder entfernen. Der aus Thermokunststoff bestehende Griff mit Edelstahl-Einlage und exklusivem Jamie Oliver-Branding gewährleistet stets einen optimalen, sicheren Halt, egal an welcher Stelle des Randes man ihn fixiert. Auf dem Herd Gemüse oder Fleisch anbraten, im Ofen gratinieren, gleich in der Pfanne auf dem Tisch servieren und danach im Kühlschrank frischhalten – durch den abnehmbaren Griff kann der Verwandlungskünstler Ingenio durch die komplette Küche reisen und passt sich jeder Verwendungssituation perfekt an. Darüber hinaus lässt sich wohl kein anderes Kochgeschirr so platzsparend verstauen wie Ingenio: Einfach den Griff abnehmen und verschiedene Pfannen und Töpfe können wie Teller ineinander gestapelt werden.

Neu in der Ingenio-Reihe ist die exklusive Jamie Oliver-Serie aus hochwertigem Edelstahl. Die Serie ist durch ihre hochglänzende Optik ein besonderer Blickfang in der Küche. Mit einem starken Induktionsboden kann die Serie auf allen Herdarten zum Einsatz kommen – und danach selbstverständlich wie alle Ingenio-Serien in den Ofen, auf den Tisch, in den Kühlschrank und zurück in den Küchenschrank reisen. Für die perfekte Zubereitung köstlicher Gerichte – jeden Tag!

Grenzenlose Vielseitigkeit: Eine komplette Reise durch die Küche

Die besondere Backofeneignung des Geschirrs von bis zu 250°C erlaubt, dass Speisen in ein und demselben Behältnis vom Kochfeld direkt in den Backofen geschoben werden können und umgekehrt – ideal beispielsweise für die Zubereitung von saftigen Steaks oder zarten Fischfilets. Auch wenn die Gemüsepfanne vom Vortag für mehr Abwechslung in einen Auflauf verwandelt werden soll, kommt Ingenio ins Spiel: Das Gemüse kann ganz einfach im Ofen mit Käse überbacken werden und gleich in der Pfanne serviert werden. So spart man sich die Verwendung einer zusätzlichen Auflaufform und vermeidet den Abwasch. Übrig gebliebene Speisen können nach dem Essen direkt vom Tisch zur Lagerung in den Kühlschrank gebracht werden. Die speziellen Kunststoffdeckel in verschiedenen Größen sind temperaturbeständig bis -45°C und ermöglichen eine geruchsfreie, hygienische Aufbewahrung.

Bewährte Tefal Qualität mit Thermo-Spot®

Typisch für die Tefal-Qualität ist der etablierte Thermo-Spot® zur Anzeige der optimalen Brattemperatur, über den fast alle Produkte der Ingenio-Serie verfügen. Dieser weist darauf hin, wann die Pfanne die perfekte Temperatur hat, um das Bratgut hineinzugeben. Damit gibt der Thermo-Spot® eine gute Orientierung, um ein Überhitzen der Pfanne zu vermeiden. So gelingen Steaks, Fisch oder Gemüse sicher und ohne Anbrennen – für vollen Genuss. Auch in Sachen Verarbeitung lässt Tefal keine Wünsche offen. Die Beschichtung der Ingenio Jamie Oliver-Serie besteht aus einer extra widerstandsfähigen Tefal Titanium Excellence Antihaft-Versiegelung verstärkt durch eine extraharte Titanium Hartgrundierung und Topcoat mit Titan für eine lange Lebensdauer. Dadurch hält die Serie selbst extremsten Beanspruchungen stand und eignet sich hervorragend für den Gebrauch metallischer Küchenhelfer. Der abgerundete Schüttrand ermöglicht bei allen Ingenio-Produkten ein tropffreies Ausgießen.

Funktionales Zubehör

Passend für alle Pfannen und Kasserollen der Ingenio-Serien bietet Tefal umfangreiches, zusätzliches Zubehör an. Erhältlich sind Glasdeckel und ein Spritzschutz-Multideckel in verschiedenen Größen. Die Griffe sind klappbar, sodass auch die Deckel platzsparend verstaut werden können. Kunststoffdeckel für die geruchsfreie Aufbewahrung von Speiseresten in passenden Größen ergänzen das Deckelangebot. Ganz neu gibt es spezielle Pfannenschoner von Tefal als Zubehör, die die Ingenio-Serie beim Stapeln effizient polstern. Zudem ist der Ingenio-Griff auch einzeln erhältlich, sodass die Ingenio-Sets nach individuellem Bedarf zusammengestellt werden können.

Tefal: Unangefochtene Nummer 1 im Bereich Kochgeschirr

In der Welt der Pfannen ist Tefal Experte und weltweit die Nummer 1 im Bereich Pfannen, Töpfe und Schnellkochtöpfe. Verbraucher vertrauen auf Tefal und die Expertise des Marktführers. Als Erfinder des Thermo-Spots® und der Antihaft-Pfanne weiß Tefal ganz genau, worauf es bei hochwertigen Pfannen ankommt: auf perfekte Bratergebnisse und Langlebigkeit.

Wollen Sie wissen, ob Tefals Jamie Oliver-Branding ein wahres Qualitätsversprechen ist? Wir haben erst im März dieses Jahres (2019) zwei Bratpfannen aus Tefals Jamie Oliver-Serie geprüft: Die Tefal Bratpfanne E85606 (⇒ Test) und die Tefal Bratpfanne E43506 (⇒ Test).

Quelle:

becker döring communication (www.beckerdoering.com)