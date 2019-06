Heißer Sommer? Smarter Sonnenschutz!

Endlich ist er da — der Sommer! Und mit ihm wird bei vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen der Wunsch nach einem cleveren Sonnenschutz laut; schließlich will man die herrlichen Temperaturen in Haus und Garten auch voll ausschöpfen können. Hier empfiehlt sich eine automatisierte Rollladen- und Markisensteuerung, welche die Wohnräume genau dann beschattet, wenn es nötig ist; so wird ein ausgewogenes und angenehmes Raumklima erreicht. Mit dem HomePilot Smart Home von Rademacher lässt sich diese Annehmlichkeit unkompliziert realisieren, auch in schon bestehenden Häusern, Gärten und Co.

Sommer, Sonne, Sonnenschein — was die meisten im Urlaub in vollem Maße genießen, kann in den heimischen vier Wänden schnell zur Qual werden. Gerade in Häusern mit groß angelegten Fenstern erhitzen sich die Wohnräume durch die andauernde Sonneneinstrahlung. Halten die hochsommerlichen Temperaturen mehr als eine Woche an an, lässt sich die Hitze durch abendliches Fensterkippen nicht mehr in nennenswertem Maße vermindern. „Anstatt mit energieintensiven Ventilatoren oder Klimageräten die Temperatur in den Innenräumen auf ein erträgliches Maß zu senken, ist es ratsam, die Räume erst gar nicht so warm werden zu lassen“, erklärt Peggy Losen, Marketingleitern bei Rademacher. „Eine automatisierte Rollladensteuerung beschattet die Räume genau dann, wenn es nötig ist und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.“ Die smarte Technik macht aber nicht nur beim Innenbereich Halt, nein. Schließlich kann es auch im Freien, bspw. im Garten, ohne geeigneten Sonnenschutz schnell schweißtreibend werden. Hier empfiehlt sich eine elektrische Markise, die mit dem individuellen Smart Home-System verknüpft wird.

Elektrischer Gurtwickler zwecks Nachbau

Mit elektrischen Funk-Gurtwicklern, wie bspw. dem RolloTron von Rademacher, lässt sich der smarte Sonnenschutz in Minutenschnelle realisieren. Hierzu wechselt man schlicht den vorhandenen manuellen Gurtwickler mit der elektrischen Variante aus. Sobald der Funk-Gurtwickler über den Netzstecker an die Stromversorgung angeschlossen ist, steuert er den Rollladen mit nur einem Tippen — oder auch vollautomatisch über vorab einprogrammierte Automationen. Besonders schön wird es allerdings, wenn der RolloTron in das HomePilot Smart Home integriert wird. Dann können die Rollläden bequem per Smartphone oder — in Kombination mit Amazon Alexa oder Google Assistant — per Sprachbefehl gesteuert werden. Zudem lassen sich auch individuelle Terminpläne einrichten; zu welcher Zeit soll die Markise ausrollen und wann soll sie sich wieder zurückziehen? Auch wenn die Anwohner/-innen nicht zu Hause sind, lassen sich die Rollläden bspw. während des Tages von selbst herab. Dadurch sind die Wohnräume sowie Teppiche, Möbel und empfindliche Pflanzen wirksam vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt und bleiben angenehm kühl. Und was ist, wenn starker Niederschlag vorhergesagt worden ist und dann doch blauer Himmel mit prallem Sonnenschein herrscht? Über die Smart-Home-App haben die Anwohner/-innen jederzeit auch von unterwegs Zugang zum elektrischen Gurtwickler und können ihn daher leicht aus der Ferne steuern.

Kurbeln war gestern: Markise in Smart Home einbinden

Markisen lassen sich mit einem Funk-Rohrmotor auch in das HomePilot Smart Home einbinden und bieten zur vorher einprogrammierten Wunschzeit erquicklichen Schatten. Gerade bei ausladenden Markisen ist das ein enormer Gewinn, denn die Zeiten des — abhängig vom jeweiligen Modell — mehr oder minder mühsamen Kurbelns sind vorüber. Ein Tastendruck reicht aus, um den Sonnenschutz zu steuern. Der Rademacher Markisenmotor bietet dabei besondere Sicherheit. Er ist nämlich mit einer automatischen Tuchentlastung und einem Sanftanschlag versehen; das schont das Tuch und auch die Nähte. Darüber hinaus erkennt der Motor, wenn die Markise mit einem Hindernis, bspw. einem Baum, kollidiert und stoppt automatisch, damit das Material keinen Schaden nimmt.

Sonnenschutz — wetterabhängig steuern lassen!

Noch bequemer wird es, wenn sich der Sonnenschutz nicht nur zur Wunschzeit in Bewegung setzt, sondern sich vielmehr vollautomatisch nach den aktuellen Wetterverhältnissen richtet. Ganz leicht lässt sich das mit einem Sonnensensor realisieren, der mittels Saugnapfes an der Fensterscheibe befestigt wird. Wird ein bestimmter Schwellenwert erreicht, sendet der Sensor ein Signal an das Smart Home und schon setzt sich der Rollladen und/oder die Markise automatisch in Bewegung. Noch mehr Optionen bietet der Umweltsensor. Dieser ermittelt nämlich noch weitere Wetterparameter, wie bspw. die aktuelle Sonnenposition, die Windgeschwindigkeit oder die Niederschlagsintensität. Das hat nicht nur den Vorteil, dass sich die Markise automatisch in Sonnenschutzposition ausrollt, sondern auch bei problematischen Wetter wieder zurückzieht. Sollte es bspw. zu sehr starkem Wind kommen, schließt die Markise automatisch; das schützt vor allerlei Materialschäden.

