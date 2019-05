Haarlos in den Sommer

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm kommen endlich wieder all die leichten, ärmellosen Oberteile aus dem Schrank. Vielen Frauen — und mittlerweile auch immer mehr Männern — ist in der warmen Jahreszeit vor allem Eines wichtig: Glatte und gepflegte Achseln! Doch welche Methode empfiehlt sich hier am ehesten? Wie lässt sich die empfindliche Achselhaut am besten schützen? Wir bieten Ihnen in diesem Artikel eine Handvoll Tipps zum Rasieren, Epilieren und Wachsen und stellen außerdem geeignete Produkte von Philips vor:

Rasieren

Anders als ein klassischer Handrasierer schont ein elektrischer Rasierer die empfindliche Haut in den Achselhöhlen. So auch der Philips SatinShave Advanced Ladyshaver, der zur Zeit zu einem Preis von 32,99 € (UVP: 44,99 €) bei Amazon (hier) erhältlich ist. Sein beweglicher Multiflex-Scherkopf mit zwei flexiblen Scherfolien passt sich nahtlos den Konturen der Achselhöhle an und schneidet so jedes noch so kleine Haar ab. Softtouch-Polster an beiden Seiten des Scherkopfes sowie abgerundete Trimmerspitzen und Schutzbügel erlauben eine sichere Rasur mit weniger Hautirritationen.

Tipps:

— Der Philips SatinShave Advanced Ladyshaver sollte immer vollen Hautkontakt haben; nur so lässt sich jedes einzelne Haar schonend abschneiden.

— Da der Philips SatinShave Advanced Ladyshaver auch unter der Dusche verwendet werden kann, empfiehlt sich die Achselrasur bspw. dann, während noch eine Haarkur einwirken muss.

— Während der Rasur sollte der Arm über dem Kopf abgelegt werden; so wird die Haut in der Achselhöhle gespannt. Die einzelnen Haare lassen sich dadurch leichter abscheren.

— Der Philips SatinShave Advanced Ladyshaver kann außerdem sowohl beim Ziehen als auch beim Schieben rasieren; ein Hin- und Herrasieren stellt also kein Problem dar.

Epilieren (… und wachsen)

Diese drei Methoden haben einen nicht von der Hand zu weisenden Vorteil: Sie schneiden das Haare nicht nur oberhalb der Haut ab, sondern reißen auch noch die Haarwurzel mit sich; so hat man mehr Zeit, bis sich wieder erste Stoppeln abzeichnen. Sie sind aber auch nicht vollkommen schmerzlos. Hier empfiehlt sich der Philips Satinelle Prestige Epilierer, der momentan zu einem Preis von 112,99 € (UVP: 139,99 €) bei Amazon (hier) erhältlich ist. Er arbeitet mit einem speziellen Skin-Stretcher, der den Schmerz durch das Spannen der Haut minimiert.

Tipps:

— Beim Epilieren kann es — vor allem die ersten Male — zu Hautirritationen kommen. Falls dies der Fall sein sollte, empfiehlt sich eine Epilation am (späten) Abend: Dann kann sich die Haut über Nacht entspannen.

— Wenn die Achselhaare relativ schon eine Zeit nicht mehr rasiert worden, sollte man sie vor der Epilation einmal kürzen. Zu diesem Zweck bietet der Philips Satinelle Prestige Epilierer übrigens einen extra Trimmaufsatz. Je kürzer die Haare sind, desto schmerzärmer ist auch das anschließende Epilieren.

— Wer Schmerzen minimieren möchte, sollte immer gegen die jeweilige Haarwuchsrichtung epilieren.

Intense Pulsed Light- bzw. IPL-Technologie

Mehr oder minder neu ist die Intense Pulsed Light- bzw. IPL-Technologie: Sie ist schmerzlos, schont die Haut und hält das Haarwachstum eine erhebliche Zeit zurück. Mit dem modernen Philips Lumea IPL Prestige, der jetzt zu einem Preis von 425,00 € (UVP: 599,99 €) bei Amazon (hier) erhältlich ist, kann man sich diese Technologie auch nach Hause holen; Termine im Kosmetikstudio werden dadurch obsolet. Hier erhitzen schonende Lichtimpulse das Haar in der Wurzel, wodurch es sich schlicht aus dem Haarkanal löst. Darüber hinaus wird das Haar so motiviert, in eine Ruhephase einzutreten und nicht mehr weiter zu wachsen. Wendet man den Philips Lumea IPL Prestige regelmäßig und ordnungsgemäß an, dauert es zwei bis drei Monate, bis der Achselbereich komplett haarlos ist und es bis zu mindestens sechs Monate auch bleibt. Dadurch kann sich die Achselhaut endlich erholen: Rasurpickel (Rasurbrand) verschwinden dadurch restlos.

Tipps:

— Der Philips Lumea IPL Prestige bietet einen speziellen Achselaufsatz. Durch seine Form passt er sich den Konturen der Achselhöhle an und bietet so vollen Hautkontakt.

— Vor dem Einsatz muss man die Achselhaare durch Rasieren, Epilieren oder Wachsen loswerden; nur so kann die Lichtenergie größtenteils bis in die Haarwurzeln gelangen.

— Die Haut sollte trocken, sauber und insbesondere nicht mit Deodorants o. ä. versehen sein.

— Ein Sensor im Philips Lumea IPL Prestige analysiert automatisch die Farbe der Haut und empfiehlt eine der hier zur Wahl stehenden 5 Lichtintensitäten.

— Die kostenlos erhältliche, mit Android und iOS kompatible Lumea-App stellt einen persönlichen Behandlungsplan zusammen, empfiehlt die ideale Lichtstärke, speichert die letzten Behandlungen und erinnert an alsbald bevorstehende.

Quelle: https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190507-achselhaarentfernung.html