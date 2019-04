Grillsaucen von BBQUE

Charakterstarke Saucen sind das Geheimnis aller passionierten Grillmeister/-innen. Doch diese selbst so „rund“ hinzubekommen, dass sie ideal mit Fleisch, Fisch und Gemüse harmonieren und außerdem noch einen ansprechenden Mix an Aromen bieten, ist wahres Kunsthandwerk. In allen BBQUE-Saucen haben sich die Aromen der einzelnen Zutaten wahrnehmbar niedergeschlagen — sie verleihen den Saucen ihr großartiges Gepräge: Inspiriert durch die US-amerikanische Barbecue-/BBQ-Liebe sind authentische Saucen entstanden, in denen sich ein intensives Raucharoma mit vollkommen verschiedenen, mal klassischen, mal modernen Geschmacksnuancen verknüpft: So zeichnet sich bspw. die Sorte Das Original durch ihre Kombination aus Apfel-, Bier-, Honig-, Preiselbeer- und Raucharomen aus. Für weitere kulinarisch-verlockende Spielereien empfehlen sich die anderen Sorten Grill & Buchenholz, Honig & Senf sowie Chili & Kren.

Bei BBQUE sind wahre Grillspezialisten am Werk: Sie haben jede Saucenrezeptur eigens — getragen von ihrer jahrzehntelangen Grillexpertise — entwickelt. Die minimalistisch-modernen Flaschen verleihen ihrem wertvollen Saucen-Inhalt Ausdruck. So lässt sich echtes US-amerikanisches Barbecue/BBQ auch in Deutschland erleben.

