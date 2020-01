GOOD Food - GOOD Mood:

Viele Menschen starten wieder mit guten Vorsätzen in das neue Jahr. Neben "mehr Sport" und "weniger Stress" steht auch "Abnehmen" oder eine „Saft- oder Detox-Kur“ ganz hoch im Kurs. Eine gute Basis für alle diese Vorsätze ist eine gesunde Ernährung.

Durch Alkohol, Rauchen, verschmutzte Luft und sogar Stress wird unser Körper innerlich und äußerlich geschwächt. Unsere Entgiftungs-Organe wie Leber, Nieren und Haut sind überfordert, der Teint wird fahl und unser Immunsystem anfällig für Krankheiten. Wir fühlen uns schlapp und ausgelaugt.

Mit Hilfe von gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung versucht man bei einer Detox-Kur den Körper, von den Giften des letzten Jahres zu reinigen und somit den Stoffwechsel anzukurbeln. Das Wort "Detox" kommt dabei aus dem Englischen „Detoxification“ und bedeutet Entgiftung. Bei einer Entgiftung von innen heraus, sind die Lebensmittel, welche man zu sich nimmt entscheidend. Mit Säften und Smoothies, verbunden mit einer Ernährungsumstellung kehrt verloren gegangene Energie in Form Vitaminen und Mineralstoffen zurück, dabei sind die Entsafter von GASTROBACK® die idealen Begleiter für jede Saft- oder Detox-Kur. Das besondere Plus: wenn Sie Obst und Gemüse selbst pressen, wissen Sie genau was darin ist. Sie trinken nur die reinen Zutaten in Form von Frucht, Gemüse oder grünen Blättern – frei von Industriezucker oder anderen Zusatzstoffen.

Schnell und einfach gelingt dies mit dem Design Multi Juicer Digital. Der 1.300 Watt starke Profi-Motor ist elektronisch geregelt und schafft auch harte Gemüsesorten oder Gewürzwurzeln, wie Ingwer, mühelos. Dabei schluckt der XXL-Einfüllschacht mit einem Durchmesser von 84 mm auch unzerkleinerte Früchte, das zeitaufwendige Vorschneiden entfällt. Dank der großen Saftbox und des 2 Liter fassenden Tresterbehälters können in einem Entsaftungsvorgang bis zu 1,2 Liter Saft gewonnen werden.

Unser Slow Juicer Advanced Vital im modernen und platzsparenden Gehäuse aus Edelstahl steht für ein schonendes Entsaften dank geringer Drehzahl. Der starke 150 Watt Motor mit 70 Umdrehungen/min ist besonders leise und treibt die kraftvolle Press-Schnecke mit verstärktem Edelstahlkern an, diese holt dann das Beste aus allen Obst- und Gemüsesorten, Beeren, Blattgemüse, Gräser, Wildkräuter und sogar Sprossen.

Eine Detox-Kur kurbelt den Stoffwechsel an, klärt das Hautbild, stärkt das Immunsystem und gibt neue Energie. Ein guter Vorsatz für das neue Jahr, diesen möchten wir mit einem Online-Special mit dem Thema: „GOOD Food - GOOD Mood“ auf unserer Website unter https://www.gastroback.de/gesunde-ernaehrung/ begleiten.

