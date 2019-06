Geschirrspüler mit CornerWash

Der Sommer steht unmittelbar vor der Tür – die Sonne hält sich schon wieder bis spätabends am Himmel, die Temperaturen klettern empor und damit ist es auch endlich wieder Zeit, um sich Gartenpartys, Grillsessions und Picknicken zu widmen. Wären da nur nicht die verkrusteten Bleche und Grillroste, die verschmutzten Geschirrstücke und die matten Gläser, die man anschließend noch säubern muss.

Mit zwei neuen, voll einbaubaren Geschirrspülern will Grundig diese Arbeit nun massiv erleichtern: Der GNV 44825 und der GNV 44835 lösen jeden Fleck in Windeseile und vermitteln makellosen Glanz. Beide Geräte sind mit Grundigs innovativem CornerWash-Sprüharm versehen, der — Bahn um Bahn — jeden Winkel der Spülmaschine erreicht und so verschmutztes Geschirr intensiv und dennoch schonend abspült. Komplementiert wird das exzellente Reinigungs-/Spülergebnis mit praktischen Funktionen, wie bspw. GlassPerfect und Brillissimo, die zeitraubendes Nachpolieren entbehrlich machen. Über den neuen Statusindikator werden Details zum aktuellen Stand des Spülvorgangs ausgegeben: Ein über den Küchenboden projiziertes Kreissymbol veranschaulicht außerdem, wann man das Geschirr wieder herausräumen kann.

Der GNV 44835 wird von dem starken und zur selben Zeit umweltschonenden InverterEco-Motor betrieben und erreicht mit einem Wasserverbrauch von nur 9,9 Litern die höchste Energieeffizienzklasse (A+++) bei einer maßvollen Lautstärke von 40,0 dB(A) (Ø).

Der Grundig GNV 44825 und der Grundig GNV 44835 sind aktuell zu einem Preis von 477,99 € (UVP: 649,00 €, hier) bzw. 506,44 € (UVP: 899,00 €, hier) erhältlich.

Quelle: Grundig Intermedia GmbH